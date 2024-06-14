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У чому різниця між резюме й CV та як їх правильно складати: пояснення кар'єрної консультантки

Яка різниця між резюме та CV (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Резюме та CV - це два різні документи, але в реальності їх поставили в один синонімічний ряд. Насправді навіть правила складання резюме та CV відрізняються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис кар'єрної консультантки Наталії Поставної в LinkedIn.

Яка різниця між резюме та CV

Експертка пояснює, що резюме - це самореклама кожного кандидата на посаду. Резюме повинне привернути увагу роботодавця до пошукача як до фахівця своєї справи.

СV - це абревіатура з латинської, яка розшифровується як curriculum vitæ та означає "хід життя". Навіть за визначенням стає очевидно, що цей документ є об'ємнішим, ніж звичайне резюме.

Ідеальний розмір резюме не повинен перебільшувати одну сторінку тексту, максимум - дві. Водночас розмір СV не обмежується, він може бути й п'ять, і десять сторінок.

Резюме зазвичай складається з контактної інформації, досвіду роботи, ваших навичок та освіти. А от СV - це невелика автобіографія, де ви описуєте свої досягнення, починаючи з перших днів навчання та закінчуючи роботою.

Резюме повинне відповідати вакансіям і містити актуальні навички. СV навпаки не дуже адаптивний документ, тому його ви оновлюєте лише в разі новин у вашій кар'єрі.

Яка різниця між резюме та CV (фото: linkedin.com/natalia-postavna)

Де використовують CV

За словами Наталі, в Австралії, Індії та країнах Південної Африки резюме та CV - це одне й те саме.

У США та Україні ці два документи є повними протилежностями.

А в країнах Європи, Великій Британії та Новій Зеландії слово "CV" використовують як коротку форму "резюме".

Яка різниця між резюме та CV (фото: linkedin.com/natalia-postavna)

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