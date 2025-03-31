Чому РФ змінила риторику щодо ядерної зброї після обрання Трампа, - пояснення експерта

РФ стала обережнішою у своїх заявах щодо використання ядерної зброї після обрання Дональда Трампа президентом США, бо не знає, як той відреагує.

"Росіяни після обрання Трампа різко збавили тон по ядерній зброї. Чому? Тому що розуміють два моменти. Перше, якби вони були впевнені, що ядерний удар щось вирішить швидко без наслідків для них - вони б давно таке зробили. Але вони не впевнені, що це вирішить проблему", - розповів експерт.

На думку Загороднього, використання ядерної зброї зараз спалить для Росії всі мости з усіма країнами. Адже Китай категорично проти ядерної ескалації, Індія також проти.

Окрім того, експерт вважає, що саме Трамп створює ситуацію невизначеності для росіян.

"Ніхто не знає, як відреагує Трамп. Тому не так все просто. Трамп створює великі ризики непередбачуваності для них. Тому вони і про "Орєшнік" забули", - зазначив Загородній.

Він пояснив, що тактична ядерна зброя створювалась з досвіду Другої світової війни, коли існували величезні армії. Тоді її використання було логічним з військового погляду.

"Угруповування, наприклад, 1 млн стоїть на якомусь проміжку часу. Ти закидуєш ядерну зброю, а потім запускаєш танки і добиваєш. Проблема в тому, що немає вже таких армій, скупчення таких військ. Воно нічого і не дасть", - підсумував

Але наслідки застосування ядерної зброї, за словами Загороднього, можуть бути дуже поганими для росіян. Тоді мало хто взагалі буде з ними розмовляти, і невідомо ще, як відреагують на це інші країни.

Ядерна загроза Росії

Разом з тим, нагадаємо, американська розвідка дійшла висновку, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю в разі невдач у війні.

"Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог, а також українські удари по території РФ підсилюють побоювання, що Путін може вдатися до ядерної ескалації", - йдеться у свіжому звіті відомства.