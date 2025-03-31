Почему РФ изменила риторику по ядерному оружию после избрания Трампа, - объяснение эксперта

РФ стала осторожнее в своих заявлениях об использовании ядерного оружия после избрания Дональда Трампа президентом США, потому что не знает, как тот отреагирует.

"Россияне после избрания Трампа резко сбавили тон по ядерному оружию. Почему? Потому что понимают два момента. Первое, если бы они были уверены, что ядерный удар что-то решит быстро без последствий для них - они бы давно такое сделали. Но они не уверены, что это решит проблему", - рассказал эксперт.

По мнению Загороднего, использование ядерного оружия сейчас сожжет для России все мосты со всеми странами. Ведь Китай категорически против ядерной эскалации, Индия также против.

Кроме того, эксперт считает, что именно Трамп создает ситуацию неопределенности для россиян.

"Никто не знает, как отреагирует Трамп. Поэтому не так все просто. Трамп создает большие риски непредсказуемости для них. Поэтому они и про "Орешник" забыли", - отметил Загородний.

Он пояснил, что тактическое ядерное оружие создавалось по опыту Второй мировой войны, когда существовали огромные армии. Тогда его использование было логичным с военной точки зрения.

"Группировка, например, 1 млн стоит на каком-то промежутке времени. Ты забрасываешь ядерное оружие, а потом запускаешь танки и добиваешь. Проблема в том, что нет уже таких армий, скопления таких войск. Оно ничего и не даст", - подытожил

Но последствия применения ядерного оружия, по словам Загороднего, могут быть очень плохими для россиян. Тогда мало кто вообще будет с ними разговаривать, и неизвестно еще, как отреагируют на это другие страны.

Ядерная угроза России

Вместе с тем, напомним, американская разведка пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие в случае неудач в войне.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед, а также украинские удары по территории РФ усиливают опасения, что Путин может прибегнуть к ядерной эскалации", - говорится в свежем отчете ведомства.