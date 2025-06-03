Чому РФ запропонувала Україні нове перемир'я: політолог назвав справжній мотив

За його словами, Україна вже кілька десятків разів стикалася з такими ідеями Росії про перемир'я. Зокрема, це пропонувалося і до початку повномасштабної війни.



"Росіяни просять припинення вогню на окремих ділянках, щоб забрати тіла тільки з однією метою. Для того щоб поліпшити своє оперативно-тактичне становище. Десь закріпитися, десь логістику забезпечити, де вони можуть це зробити, відвести війська, які можуть опинитися в тактичному оточенні", - пояснив політолог.

Саакян звернув увагу, що забирати тіла своїх солдатів росіяни хочуть виключно на тих ділянках, де їм не вдається досягти цілей. Тому під приводом того, щоб забрати трупи, вони планують виконати власні завдання.

"Звичайно, Україна на це не піде. Максимум, що Україна може вибрати певні ділянки, на яких погодитися, там, де це не становить такої загрози. А на інших, звичайно, погоджуватися Україна на таке не повинна і не стане", - наголосив він.

На цьому тлі росіяни можуть почати поширювати наратив про те, що Україна нібито проти перемир'я. Але, за словами Саакяна, союзники України не поведуться на такий вкид.