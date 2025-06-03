Почему РФ предложила Украине новое перемирие: политолог назвал истинный мотив

Россия во время вчерашних переговоров в Стамбуле предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Так агрессор пытается улучшить свое положение на поле боя.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.
По его словам, Украина уже несколько десятков раз сталкивалась с такими идеями России о перемирии. В частности, это предлагалось и до начала полномасштабной войны.
Саакян обратил внимание, что забирать тела своих солдат россияне хотят исключительно на тех участках, где им не удается достичь целей. Поэтому под предлогом того, чтобы забрать трупы, они планируют выполнить собственные задачи.
"Конечно, Украина на это не пойдет. Максимум, что Украина может выбрать определенные участки, на которых согласиться, там, где это не представляет такой угрозы. А на других, конечно, соглашаться Украина на такое не должно и не станет", - подчеркнул он.
На этом фоне россияне могут начать распространять нарратив о том, что Украина якобы против перемирия. Но, по словам Саакяна, союзники Украины не поведутся на такой вброс.
Напомним, вчера, 2 июня, после переговоров с Украиной глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о предложении перемирия на два-три дня.
По его словам, такое прекращение огня необходимо, чтобы забрать тела убитых солдат на некоторых участках фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такое предложение, назвал его авторов идиотами. Глава государства подчеркнул, что РФ перемирие нужно для небольшой паузы.
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