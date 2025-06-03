Почему РФ предложила Украине новое перемирие: политолог назвал истинный мотив

По его словам, Украина уже несколько десятков раз сталкивалась с такими идеями России о перемирии. В частности, это предлагалось и до начала полномасштабной войны.



"Россияне запрашивают прекращение огня на отдельных участках, чтобы забрать тела только с одной целью. Для того чтобы улучшить свое оперативно-тактическое положение. Где-то закрепиться, где-то логистику обеспечить, где они могут это сделать, отвести войска, которые могут оказаться в тактическом окружении", - объяснил политолог.

Саакян обратил внимание, что забирать тела своих солдат россияне хотят исключительно на тех участках, где им не удается достичь целей. Поэтому под предлогом того, чтобы забрать трупы, они планируют выполнить собственные задачи.

"Конечно, Украина на это не пойдет. Максимум, что Украина может выбрать определенные участки, на которых согласиться, там, где это не представляет такой угрозы. А на других, конечно, соглашаться Украина на такое не должно и не станет", - подчеркнул он.

На этом фоне россияне могут начать распространять нарратив о том, что Украина якобы против перемирия. Но, по словам Саакяна, союзники Украины не поведутся на такой вброс.