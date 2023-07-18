Чому РФ заохочує об'їзд Кримського мосту через окуповані території: відповідь Гуменюк

Росія закликає цивільних об'їжджати пошкоджений Кримський міст через тимчасово окуповані території, оскільки вона може намагатися використовувати їх як щит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, українські військові зараз спостерігають, що командування російських військ у Криму та колаборанти схвильовані. Вони усвідомлюють, що просування ЗСУ їм не зупинити, зокрема й на Запорізькому напрямку.

"Саме тому не виключено, що вони направляють цивільне населення в об'їзні шляхи, які пролягають материковою частиною України, для того, щоб військові колони, які будуть змушені йти цими шляхами, були розмежовані цивільними автомобілями. Це така "вдала" на думку росіян та улюблена тактика ховатися за мирними жителями", - наголосила Гуменюк.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, вчора, 17 липня, вночі на Кримському мості пролунала низка вибухів, внаслідок яких його було пошкоджено.

Пізніше джерела РБК-Україна в Службі безпеки України заявили, що СБУ спільно з Військово-морськими силами провела спецоперацію з атаки на Кримський міст. По ньому вдарили за допомогою надводних дронів.

У Росії заявляли, що міст розраховують відремонтувати не раніше листопада.

Після атаки російські ЗМІ почали активно поширювати маршрут об'їзду, оскільки автомобільний рух мостом було припинено.

З усіма деталями атаки можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.