Почему РФ поощряет объезд Крымского моста через оккупированные территории: ответ Гуменюк

Россия призывает гражданских объезжать поврежденный Крымский мост через временно оккупированные территории, поскольку она может пытаться использовать их в качестве щита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские военные сейчас наблюдают, что командование российских войск в Крыму и коллаборанты взволнованы. Они осознают, что продвижение ВСУ им не остановить, в том числе и на Запорожском направлении.

"Именно поэтому не исключено, что они направляют гражданское население в объездные пути, которые пролегают по материковой части Украины, для того, чтобы военные колонны, которые будут вынуждены идти по этим путям, были разграничены гражданскими автомобилями. Это такая "удачная" на взгляд россиян и любимая тактика скрываться за мирными жителями", - подчеркнула Гуменюк.

Атака на Крымский мост

Напомним, вчера, 17 июля, ночью на Крымском мосту раздался ряд взрывов, в результате которых он был поврежден.

Позже источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины заявили, что СБУ совместно с Военно-морскими силами провела спецоперацию по атаке на Крымский мост. По нему ударили при помощи надводных дронов.

В России заявляли, что мост рассчитывают восстановить не раньше ноября.

После атаки российские СМИ начали активно распространять маршрут объезда, поскольку автомобильное движение по мосту было приостановлено.

Со всеми деталями атаки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.