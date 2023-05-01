Чому РФ відновила масовані атаки й чи може повернутися в залп 60 ракет: думка експерта

"Масованих пусків давно не було, а виробництво продовжується"

"З одного боку це (відновлення масованих ударів - ред.) спричинено тим, що давно не було пусків, а виробництво ракет у РФ продовжується. Також це може бути пов'язано з тим, що росіяни збільшили кількість персоналу, який готує програми польоту цих ракет", - допускає Романенко.

Крім того, змінився характер використання ракет. Експерт звертає увагу: якщо раніше окупанти виправдовувалися за удари по мирних містах і казали "Ви самі винуваті", "Це не ми" тощо, то зараз вони це вже називають "Ударами возмездия".

Чи можуть росіяни в перспективі вийти на залп у 60-70 ракет?

Експерт з питань авіації не виключає такої можливості, адже "якщо у Росії збільшилася кількість персоналу, який готує ракети, то можливо все".

"Коли почнеться наш контрнаступ, то їм треба якось реагувати. Якщо авіація у них не зможе активно взяти участь, то їм доведеться використовувати ці свої ракети вже не з терористичною метою, а масово запускати по наших транспортних об'єктах, мостах тощо", - каже Романенко.

Носіїв ракет у ворога вистачає і погода сприяє

Він пояснює, що носіїв ракет для масованих ударів у країни-агресора достатньо.

"Я думаю, що вони будуть здатні завдавати масовані удари. Адже масований удар - це група кваліфікованих людей, яка здатна підготувати програми для запуску ракет. А якщо вони збільшили частоту нальотів, то такі люди в них є. Носіїв в них достатньо. При цьому вони ж не лише авіаційні ракети можуть запустити", - зазначає Романенко.

Тобто навіть якщо взяти масований пуск із 60 авіаційних ракет, то війська РФ можуть здійснити його залучивши не більше 10 літаків. Наприклад, Ту-95МС здатний підняти вісім ракет за один політ, мова йде про крилаті Х-101. При цьому ракети вони можуть запустити з наземних пускових установок та кораблів.

"Варто додати, що через поліпшення погодних умов росіяни здатні швидше проводити розбір польотів. Тобто, вони швидше можуть перевірити чи уражені цілі, які вони атакували", - звернув увагу Романенко.

Про нічні пуски ракет

Як зазначив співрозмовник, хоч масована атака російської армії 28 квітня була із нічним запуском, але ракети все одно "підходили" вже у світлу пору доби.

"Десь після 04:00 вони були біля позицій. Вночі вони свої ракети не можуть запускати так, щоб ті приходили в нічних умовах. Адже тоді значно впаде точність влучання", - додає експерт.

Передісторія

Нагадаємо, що Росія після тривалої повернулася до масованих обстрілів. 28 квітня окупанти запустили по українських містах 23 ракети, і вже сьогодні вночі, 1 травня ворог вдався до нової атаки, випустивши вже 18 ракет.

Зазначимо, що найбільше від російського терору, що стався в п'ятницю постраждало місто Умань Черкаської області, де внаслідок удару крилатої Х-101 по багатоповерхівці загинули 23 людини, серед них шестеро дітей.

Вже сьогодні вночі ворог випустив по Україні 18 ракет. Цього разу найбільш постраждав від влучань Павлоград. За останніми даними, відомо про 34 поранених та травмованих, з них п'ятеро дітей.

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