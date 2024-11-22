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Чому РФ вдарила балістичною ракетою "Кедр" по Дніпру, а не Києву: пояснення експерта

П'ятниця 22 листопада 2024 21:50
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Чому РФ вдарила балістичною ракетою "Кедр" по Дніпру, а не Києву: пояснення експерта Фото: система ППО Patriot (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Росіяни боялися, що Україна зіб'є їхню нову балістичну ракету "Кедр" системою ППО Patriot. Тому окупанти завдали удару по Дніпру, а не Києву.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ.

"Хто сказав, що THAAD може збити "Тополь", "Ярс"? Ніхто не пробував. Тому і кажуть, що ніхто у світі не збивав. Те ж саме казали про "Іскандер", що його збити неможливо. Путін особисто це казав", - сказав Лакійчук.

Він зазначив, що в України з'явилися Patriot, якими ще ніхто "Іскандери" не збивав, і виявилося, що українці можуть збивати ці ракети. Така ж історія була з ракетою "Кинджал".

"А тепер уявіть собі пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яку українці зіб'ють Patriot. Що це буде? Це буде катастрофа, це буде фіаско. Збиття балістики міжконтинентальної звичайним Patriot буде для Росії катастрофою. Тому ризикувати ударом по Києву не стануть", - додав експерт.

За його словами, росіяни пробили, що у Дніпрі менше систем Patriot, тому вирішили продемонструвати свою нову ракету під час удару саме по цьому місту.

Росія вдарила по Україні ракетою "Кедр"

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою. Спочатку повідомлялося, що окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

Однак пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по Україні ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Таким чином окупанти провели її випробування.

Водночас сьогодні ГУР Міноборони уточнило, що удар по Дніпру було завдано ракетним комплексом "Кедр". Підльотний час ракети з Астраханської області до цілі склав 15 хвилин.

Докладніше про це, навіщо Путін вигадав "Орєшнік", на кого розрахована демонстрація сили та чи можуть повторитися такі удари, - у матеріалі РБК-Україна.

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