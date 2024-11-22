Чому РФ вдарила балістичною ракетою "Кедр" по Дніпру, а не Києву: пояснення експерта

"Хто сказав, що THAAD може збити "Тополь", "Ярс"? Ніхто не пробував. Тому і кажуть, що ніхто у світі не збивав. Те ж саме казали про "Іскандер", що його збити неможливо. Путін особисто це казав", - сказав Лакійчук.

Він зазначив, що в України з'явилися Patriot, якими ще ніхто "Іскандери" не збивав, і виявилося, що українці можуть збивати ці ракети. Така ж історія була з ракетою "Кинджал".

"А тепер уявіть собі пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яку українці зіб'ють Patriot. Що це буде? Це буде катастрофа, це буде фіаско. Збиття балістики міжконтинентальної звичайним Patriot буде для Росії катастрофою. Тому ризикувати ударом по Києву не стануть", - додав експерт.

За його словами, росіяни пробили, що у Дніпрі менше систем Patriot, тому вирішили продемонструвати свою нову ракету під час удару саме по цьому місту.