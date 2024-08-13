Чому РФ стала частіше бити по Україні ракетами КНДР: думка експерта

Вперше офіційно про те, що Росія, обстрілюючи Україну, використала північнокорейську балістичну ракету KN-23 стало відомо на початку січня цього року. Після перших випадків застосування цих ракет сталась перерва тривалістю в майже п'ять місяців.

Профільне видання Defense Express звернуло увагу, що після паузи перший епізод застосування цього зразка стався 31 липня. Тоді КN-23 не долетіла до цілі. Наступний випадок застосування цих ракет був 6 серпня, тоді одна з північнокорейських ракет, що впала під Броварами, розвалилась у повітрі. Востаннє ж КN-23 були випущені по Богодухову на Харківщині, це сталося вчора ввечері.

На основі чого фахівці припускають, що паузу противник міг використати для робіт з доопрацювання KN-23. Таку думку поділяє і військовий експерт Олексій Гетьман.

"Перші північнокорейські ракети, які були застосовані проти нас, навіть не долетіли до точки призначення. Тобто вони були технічно дуже погані. Потім дійсно була пауза, пов'язана швидше за все з тим, що вони ці ракети доопрацьовували та усували недоліки, які з'ясувалися під час бойового випробування на нашій території. І от зараз знову вони намагаються подивитися наскільки ці ракети здатні досягати мети", - сказав Гетьман в коментарі РБК-Україна.

Він зазначає, не варто говорити про те, що Росія, мовляв, використовує KN-23, тому що у неї не вистачає власного озброєння. І ось чому.

"По-перше, якщо говорити про балістичні й крилаті ракети всіх найменувань, то РФ виробляє до 100 одиниць на місяць. При тому, що в росіян ще залишається в резерві певна кількість ракет, які були ще на початок повномасштабної війни. Це десь не більше 15% від того, що в них було. Тому це для них недоторканний запас і вони навряд чи туди будуть залазити", - пояснює Гетьман.

За його словами, лише кількість російських ракет, перероблених в умовно балістичні з комплексів ЗРК С-300/400, десь оцінюється від 3000 до 5000 одиниць.

"Тобто це велика кількість. Казати, що їм потрібні північнокорейські ракети, аби щось суттєво змінити не доводиться. Швидше за все - це домовленість між лідером КНДР Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним щодо випробування цих ракет в бойових умовах, аби знати що в них треба вдосконалювати", - припускає Гетьман.

Експерт звертає увагу, є різні оцінки щодо того, скільки таких ракет Пхеньян може передати росіянам. Він не виключає, що це точно не десятки. Мова може йти про сотні (від 100 до 500-600 одиниць), але не більше тисячі, вважає співрозмовник. Він також погоджується, що KN-23 - це своєрідний аналог російській ракеті "Іскандер-М", але гірший.

"Іскандер-М" з точки зору технічних характеристик не погані ракети та ми їх перехоплюємо. А якщо ракета (KN-23 - ред.) гірша по своїх показниках, то відповідно і збивати нам їх буде простіше. Втім, будь-яка кількість ракет, яка додасться росіянам, буде для них вигодою. Це краще, ніж нічого. Але вважати, що це може дати якійсь суттєвий перелом на лінії фронту не варто", - підсумував Гетьман.

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