Почему РФ стала чаще бить по Украине ракетами КНДР: мнение эксперта

Впервые официально о том, что Россия, обстреливая Украину, использовала северокорейскую баллистическую ракету KN-23, стало известно в начале января этого года. После первых случаев применения этих ракет произошел перерыв в почти пять месяцев.

Профильное издание Defense Express обратило внимание на то, что после паузы первый эпизод применения этого образца произошел 31 июля. Тогда КN-23 не долетела до цели. Следующий случай применения этих ракет был 6 августа, тогда одна из упавших под Броварами северокорейских ракет развалилась в воздухе. Последний раз КN-23 были выпущены по Богодухову на Харьковщине, это произошло вчера вечером.

На основе чего специалисты предполагают, что паузу противник мог использовать для работ по доработке KN-23. Такое мнение разделяет и военный эксперт Алексей Гетьман.

"Первые северокорейские ракеты, которые были применены против нас, даже не долетели до точки назначения. То есть они были технически очень плохие. Затем действительно была пауза, связанная скорее всего с тем, что они эти ракеты дорабатывали и устраняли недостатки, которые всплыли во время боевого испытания на нашей территории. И вот сейчас снова они пытаются посмотреть насколько эти ракеты способны достигать цели", - сказал Гетьман в комментарии РБК-Украина.

Он отмечает, не стоит говорить о том, что Россия, мол, использует KN-23, потому что у нее не хватает собственного вооружения. И вот почему.

"Во-первых, если говорить о баллистических и крылатых ракетах всех наименований, то РФ производит до 100 единиц в месяц. При том, что у россиян еще остается в резерве определенное количество ракет, которые были еще в начале полномасштабной войны. Это где-то не больше 15% от того, что у них было. Поэтому это для них неприкосновенный запас и они вряд ли туда будут влезать", - объясняет Гетман.

По его словам, только количество российских ракет, переработанных в условно баллистические из комплексов ЗРК С-300/400, где-то оценивается от 3000 до 5000 единиц.

"То есть это большое количество. Говорить, что им нужны северокорейские ракеты, чтобы что-то существенно изменить не приходится. Скорее всего, это договоренность между лидером КНДР Ким Чен Ином и российским диктатором Владимиром Путиным по испытанию этих ракет в боевых условиях, чтобы знать что в их нужно совершенствовать", - предполагает Гетман.

Эксперт обращает внимание, есть разные оценки касательно того, сколько таких ракет Пхеньян может передать россиянам. Он не исключает, что это точно не десятки. Речь может идти о сотнях (от 100 до 500-600 единиц), но не больше тысячи, считает собеседник. Он также соглашается, что KN-23 - это своеобразный аналог российской ракете "Искандер-М", но хуже.

"Искандер-М" с точки зрения технических характеристик не плохие ракеты, и мы их перехватываем. А если ракета (KN-23 - ред.) хуже по своим показателям, то соответственно и сбивать нам их будет проще. Впрочем, любое количество ракет, которое прибавится у россиян, будет для них выгодой. Это лучше, чем ничего. Но считать, что это может дать какой-то существенный перелом на линии фронта не стоит", - подытожил Гетьман.

КНДР передает России ракеты и артиллерийские боеприпасы