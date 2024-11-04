Чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки і щоночі б'є дронами: пояснення експерта

Чому Росія тримає паузу в масованих ракетних обстрілах

Як пояснив експерт, Росія постійно продовжує накопичення ракет для того, аби мати можливість завдавати ударів.

"Так само і балістичні ракети вони продовжують накопичувати. Звичайно, що в них виникають певні труднощі з цим. Багато ракет вони вже використали проти України. Тому росіянам потрібен час на те, щоб виробити, щоб відновитися, а це не так просто", - розповідає Мусієнко.

За його словами, з військової точки зору більшість приготувань РФ вже завершила для того, щоб мати змогу завдавати ударів саме зі стратегічної авіації, яких не було з 26 серпня.

"Фактично протягом осені масштабних ракетних ударів не було. Чому вони цього не роблять? Тут треба шукати не тільки якісь пояснення виключно у військовій площині. Одна з можливих причин - вони просто хочуть накопичити ще більше ракет, щоб активізувати терор вже напередодні зими створити нам дуже складні умови в енергетиці", - вважає Мусієнко.

Атаки дронами щоночі: чому це відбувається

Що стосується атак дронів, на думку експерта, противник застосовує їх з кількома цілями. Перша - це терор проти цивільного населення. В тому числі психологічний.

"Дронові атаки відбуваються переважно вночі, під ранок коли, як говорять фахівці, у людини найміцніший сон. Відповідно це веде до такої стресовості загальної та похмурих настроїв", - пояснює Мусієнко.

Друга причина - це намагання ворога пошкодити певні інфраструктурні об'єкти, а третя - дезорієнтація, виснаження української ППО, постійне її навантаження. Адже треба розуміти, що зараз простежується три хвилі атак з боку РФ, звертає увагу співрозмовник.

"Спочатку вони запускають дрони, які фактично є оманливими цілями. Тобто це, як правило, дрони без бойового заряду. Вони доволі легкі, в основі їх виробництва пінопласт, бак до 10 літрів пального. І вони просто мають летіти для того, щоб витягувати на себе певні системи ППО та дезорієнтовувати", - каже Мусієнко.

В другу хвилю летять вже безпосередньо "Шахеди" в перемішку з дронами, які виконують функцію оманливих цілей. І далі вже під ранок росіяни запускають "Шахеди".

"Плюс треба сказати й про гроші. Тому що хай там що, але особливо з 2025 року РФ ще більше зіткнеться з економічними проблемами на тлі цієї ситуації, яка є. А виробництво дронів дешевше, ніж ракет", - підкреслює Мусієнко.

Експерт зазначає, що дрони можна виробляти масовіше, витрачаючи менше. І це теж аргумент для Москви чому вона віддає перевагу саме "Шахедам", дронам при виборі того, чим атакувати Україну і зокрема столицю.

Чому Київ серед цілей ворога

За його словами, однією з причин того, що Київ є однією з цілей дронових атак є те, що противник намагається промацувати ППО, яка захищає місто.

"По-друге, хочу нагадати, що коли дрони запускаються, наприклад, з Курської області, то це вже не так далеко й до Києва. Тому тут є географічна можливість це робити", - пояснив Мусієнко.

До того ж це столиця України і тому вона завжди буде в полі уваги ворога хоч би що там було, акцентує співрозмовник.

"Якщо ми говоримо про неможливість зараз російського сухопутного наступу на Київ, то з точки зору отаких атак столиця завжди буде перебувати в полі зору. Тому що прекрасно зрозуміла ось ця маніакальна одержимість "центром принятия решений" і таке інше", - підсумував експерт.