Чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки і щоночі б'є дронами: пояснення експерта

Росія фактично щоночі масовано атакує Україну "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу. Серед цілей зокрема і Київ, де почастішали повітряні тривоги, а падіння уламків неодноразово спричиняло руйнування у будинках.
В чому причина цих атак і чому РФ тривалий час не здійснювала масованих ракетних ударів - в коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Як пояснив експерт, Росія постійно продовжує накопичення ракет для того, аби мати можливість завдавати ударів.
"Так само і балістичні ракети вони продовжують накопичувати. Звичайно, що в них виникають певні труднощі з цим. Багато ракет вони вже використали проти України. Тому росіянам потрібен час на те, щоб виробити, щоб відновитися, а це не так просто", - розповідає Мусієнко.
За його словами, з військової точки зору більшість приготувань РФ вже завершила для того, щоб мати змогу завдавати ударів саме зі стратегічної авіації, яких не було з 26 серпня.
"Фактично протягом осені масштабних ракетних ударів не було. Чому вони цього не роблять? Тут треба шукати не тільки якісь пояснення виключно у військовій площині. Одна з можливих причин - вони просто хочуть накопичити ще більше ракет, щоб активізувати терор вже напередодні зими створити нам дуже складні умови в енергетиці", - вважає Мусієнко.
Що стосується атак дронів, на думку експерта, противник застосовує їх з кількома цілями. Перша - це терор проти цивільного населення. В тому числі психологічний.
"Дронові атаки відбуваються переважно вночі, під ранок коли, як говорять фахівці, у людини найміцніший сон. Відповідно це веде до такої стресовості загальної та похмурих настроїв", - пояснює Мусієнко.
Друга причина - це намагання ворога пошкодити певні інфраструктурні об'єкти, а третя - дезорієнтація, виснаження української ППО, постійне її навантаження. Адже треба розуміти, що зараз простежується три хвилі атак з боку РФ, звертає увагу співрозмовник.
"Спочатку вони запускають дрони, які фактично є оманливими цілями. Тобто це, як правило, дрони без бойового заряду. Вони доволі легкі, в основі їх виробництва пінопласт, бак до 10 літрів пального. І вони просто мають летіти для того, щоб витягувати на себе певні системи ППО та дезорієнтовувати", - каже Мусієнко.
В другу хвилю летять вже безпосередньо "Шахеди" в перемішку з дронами, які виконують функцію оманливих цілей. І далі вже під ранок росіяни запускають "Шахеди".
"Плюс треба сказати й про гроші. Тому що хай там що, але особливо з 2025 року РФ ще більше зіткнеться з економічними проблемами на тлі цієї ситуації, яка є. А виробництво дронів дешевше, ніж ракет", - підкреслює Мусієнко.
Експерт зазначає, що дрони можна виробляти масовіше, витрачаючи менше. І це теж аргумент для Москви чому вона віддає перевагу саме "Шахедам", дронам при виборі того, чим атакувати Україну і зокрема столицю.
За його словами, однією з причин того, що Київ є однією з цілей дронових атак є те, що противник намагається промацувати ППО, яка захищає місто.
"По-друге, хочу нагадати, що коли дрони запускаються, наприклад, з Курської області, то це вже не так далеко й до Києва. Тому тут є географічна можливість це робити", - пояснив Мусієнко.
До того ж це столиця України і тому вона завжди буде в полі уваги ворога хоч би що там було, акцентує співрозмовник.
"Якщо ми говоримо про неможливість зараз російського сухопутного наступу на Київ, то з точки зору отаких атак столиця завжди буде перебувати в полі зору. Тому що прекрасно зрозуміла ось ця маніакальна одержимість "центром принятия решений" і таке інше", - підсумував експерт.
Нагадаємо, що цієї ночі російські війська завдали удару балістичним "Іскандером" по Дніпропетровській області, атакували керованими авіабомбами Харківську область та запустили по Україні 80 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу.
Сили ППО працювали у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Оборонцям неба вдалося збити 50 безпілотників. Ще 27 ворожих дронів було локаційно втрачено у різних регіонах України.
Як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, цієї ночі ворог використав вже звичну тактику, але знов не досяг мети. Адже всі дрони, які летіли на Київ, були знешкоджені.
Втім, в Деснянському районі уламки впали на відкритій території. Сталися локальні пожежі - горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань.
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