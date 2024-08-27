Чому для РФ Курахівський напрямок - надважливий? Пояснив представник пресслужби 79 ОДШБр

Окупанти продовжують наступати на Курахівському напрямку. Він є важливим для них, адже веде до двох великих міст Донецької області, які російські загарбники хочуть окупувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника пресслужби 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Він пояснив, що Курахівській напрямок "відкриває дорогу" для російських військових на Вугледар та Курахове. Ворог не припиняє обстрілівати ці два міста, бажаючи окупувати їх.

Також Дрималовський зазначив, що росіяни рвуться до села Костянтинівка, адже через нього пролягає траса від Мар'їнки до Вугледара.

"Вийшовши на цю трасу, ворог зможе рухатись по ній в тил тому (українському - ред.) угрупованню, яке утримує місто", - пояснив представник бригади.

Він додав, що Курахове окупанти щодня обстрілюють з артилерії, а також б'ють по місту авіабомбами.

Дрималовський нагадав, що на цьому напрямку задіяні бійці саме його бигади. Також він повідомив, що росіяни продовжують застосовувати тут велику кількість своєї бронетехніки.

"Минулої п’ятниці було 27 одиниць бронетехніки, а наприкінці липня були великі масовані штурми за участю понад 50 одиниць ворожої техніки", - сказав Дрималовський.

Ситуація на Курахівському напрямку

На цьому напрямку росіяни раніше провели одні з найбільших штурмів із початку повномасштабної війни в Україні.

24 липня вони задіяли для штурму одразу 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом, одну бойову машину підтримки танків "Термінатор", 12 мотоциклів. Російських загабників вдалося розбити саме військовим 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Росіяни пізніше вирішили знову спробувати піти на штурм із великою кількістю бронетехніки, однак були розбиті. Третя та четверта спроба росіян не змусила себе довго чекати, однак вона також зазнала краху.