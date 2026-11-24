Суми в платіжках за електроенергію під час дії графіків відключень можуть не зменшуватися через невчасно передані показання лічильника. Ще одна причина - принцип відкладеного споживання, коли після появи світла одночасно вмикають потужні прилади та заряджаються батареї інверторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення енергетиків Yasno.
Енергетики виділили два основні чинники, через які під час регулярних відключень суми в квитанціях залишаються на звичному рівні або навіть зростають:
Крім того, на підсумкові цифри впливає наявність інвертора з акумулятором: таке обладнання споживає електроенергію навіть тоді, коли живлення йде від централізованої мережі, підтримуючи готовність системи до наступних знеструмлень.
Щоб уникнути зайвих нарахувань і перевантаження мережі, споживачам радять дотримуватися кількох правил:
Вчасно передавати показання лічильника - за листопад це потрібно зробити в період з 29 листопада по 3 грудня.
Не вмикати всю потужну техніку одночасно одразу після повернення електроенергії.
Вимикати світло та витягувати прилади з розеток під час відключень, щоб техніка не працювала без потреби, коли світло увімкнуть за відсутності господарів удома.