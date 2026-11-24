Дві причини, чому рахунки за світло не зменшуються

Енергетики виділили два основні чинники, через які під час регулярних відключень суми в квитанціях залишаються на звичному рівні або навіть зростають:

Несвоєчасна передача показань лічильника. Якщо споживач не передає дані у визначений термін, нарахування відбувається за середньодобовим споживанням на основі показників за попередні періоди, а не за реальними витратами.

Якщо споживач не передає дані у визначений термін, нарахування відбувається за середньодобовим споживанням на основі показників за попередні періоди, а не за реальними витратами. Ефект відкладеного споживання. Після відновлення електропостачання люди часто одразу вмикають енергоємну техніку (бойлер, пральну машину, праску). Різкий стрибок споживання перекриває економію за час відсутності світла, через що місячний обсяг залишається таким самим, як і без графіків.

Крім того, на підсумкові цифри впливає наявність інвертора з акумулятором: таке обладнання споживає електроенергію навіть тоді, коли живлення йде від централізованої мережі, підтримуючи готовність системи до наступних знеструмлень.

Як зменшити витрати електроенергії під час графіків

Щоб уникнути зайвих нарахувань і перевантаження мережі, споживачам радять дотримуватися кількох правил:

Вчасно передавати показання лічильника - за листопад це потрібно зробити в період з 29 листопада по 3 грудня.

Не вмикати всю потужну техніку одночасно одразу після повернення електроенергії.

Вимикати світло та витягувати прилади з розеток під час відключень, щоб техніка не працювала без потреби, коли світло увімкнуть за відсутності господарів удома.