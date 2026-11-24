Суммы в платежках за электроэнергию во время действия графиков отключений могут не уменьшаться из-за несвоевременно передаваемых показаний счетчика. Еще одна причина - принцип отложенного потребления, когда после появления света одновременно включают мощные приборы и заряжаются батареи инверторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение энергетиков Yasno.
Энергетики выделили два основных фактора, из-за которых при регулярных отключениях суммы в квитанциях остаются на привычном уровне или даже растут:
Кроме того, на итоговые цифры оказывает влияние наличие инвертора с аккумулятором: такое оборудование потребляет электроэнергию даже тогда, когда питание идет от централизованной сети, поддерживая готовность системы к следующим отключениям.
Чтобы избежать лишних начислений и перегрузки сети, потребителям советуют соблюдать несколько правил:
Вовремя передавать показания счетчика - за ноябрь это нужно сделать в период с 29 ноября по 3 декабря.
Не включать всю мощную технику сразу после возвращения электроэнергии.
Выключать свет и выключать приборы из розеток во время отключения, чтобы техника не работала без необходимости, когда свет включат при отсутствии хозяев дома.