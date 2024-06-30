Чому Путін шукає підтримки в КНДР: пояснення Зеленського

"Саміт миру змусив Путіна шукати союзників. І ось вони союзники. Ось ми бачимо терористичну Північну Корею. Що його змусило? Безумовно, політична ізоляція, а друге - у нього не вистачає артилерії. Все дуже примітивно. У Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів, а Путіну потрібна ця артилерія. Він ризикує відносинами з Китаєм, бо у нього просто брак снарядів", - розповів Зеленський.

За його словами, такі дії Путіна є хорошим сигналом для українських військових і свідчать про те, що у Росії не все так добре на полі бою.

"Якщо взяти всі запаси Північної Кореї, я думаю, там мільйонів 5 на складах, то це менше, ніж Росія використовувала упродовж року. Це говорить про те, що все вони дати йому не можуть, бо їм самим треба запаси, але й розуміння для наших партнерів, що давайте не будемо говорити про довгу війну, бо у нього сил немає", - сказав президент.