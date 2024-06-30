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Чому Путін шукає підтримки в КНДР: пояснення Зеленського

Фото: президент Володимир Зеленський (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Політична ізоляція та брак боєприпасів змусили російського диктатора Володимира Путіна шукати підтримку в іншого диктатора - Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

"Саміт миру змусив Путіна шукати союзників. І ось вони союзники. Ось ми бачимо терористичну Північну Корею. Що його змусило? Безумовно, політична ізоляція, а друге - у нього не вистачає артилерії. Все дуже примітивно. У Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів, а Путіну потрібна ця артилерія. Він ризикує відносинами з Китаєм, бо у нього просто брак снарядів", - розповів Зеленський.

За його словами, такі дії Путіна є хорошим сигналом для українських військових і свідчать про те, що у Росії не все так добре на полі бою.

"Якщо взяти всі запаси Північної Кореї, я думаю, там мільйонів 5 на складах, то це менше, ніж Росія використовувала упродовж року. Це говорить про те, що все вони дати йому не можуть, бо їм самим треба запаси, але й розуміння для наших партнерів, що давайте не будемо говорити про довгу війну, бо у нього сил немає", - сказав президент.

 

Угода РФ з КНДР

20 червня стало відомо, що під час візиту до Північної Кореї диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.

Водночас під час візиту до В'єтнаму Путін заявив, що не виключає можливості передачі КНДР високоточної зброї у відповідь на військову допомогу Заходу Україні.

Путін також зазначив, що немає необхідності залучати живу силу з Північної Кореї. Проте, Росія масово набирає найманців з усього світу для участі у війні проти України.

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