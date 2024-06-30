Почему Путин ищет поддержки в КНДР: объяснение Зеленского

Политическая изоляция и нехватка боеприпасов заставили российского диктатора Владимира Путина искать поддержку у другого диктатора – Ким Чен Ина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.
"Саммит мира заставил Путина искать союзников. И вот они союзники. Вот мы видим террористическую Северную Корею. Что его заставило? Безусловно, политическая изоляция, а второе - у него не хватает артиллерии. Все очень примитивно. В Северной Корее миллионы артиллерий, Путину нужна эта артиллерия. Он рискует отношениями с Китаем, потому что у него просто нехватка снарядов», – рассказал Зеленский.
По его словам, такие действия Путина хороший сигнал для украинских военных и свидетельствуют о том, что в России не все так хорошо на поле боя.
"Если взять все запасы Северной Кореи, я думаю, там миллионов 5 на складах, то это меньше, чем Россия использовала в течение года. Это говорит о том, что все они дать ему не могут, потому что им самим нужны запасы, но и понимание для наших партнеров, что давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у него сил нет", - сказал президент.
20 июня стало известно, что во время визита в Северную Корею диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.
В то же время, во время визита во Вьетнам Путин заявил, что не исключает возможности передачи КНДР высокоточного оружия в ответ на военную помощь Западу Украине.
Путин также отметил, что нет необходимости привлекать живую силу из Северной Кореи. Однако Россия массово набирает наемников со всего мира для участия в войне против Украины.
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