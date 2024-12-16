Чому Путін не погодиться на європейських миротворців в Україні: пояснення експерта

Як нагадав Лакійчук, очільник Кремля неодноразово наголошував, що він розпочав війну проти України, щоб не допустити розміщення НАТОвських військ біля російського кордону. І тепер йому пропонують розмістити європейських миротворців уздовж кордонів РФ.

"Це неможливо, на 99,9% цього не буде найближчим часом", - вважає експерт.

На його думку, Путін не хоче такого варіанту розвитку подій.

"Як можна ввести миротворців? Правильно говорять про те, що спочатку перемир'я, а потім миротворці. Я переконаний, що найближчим часом цього не станеться. Попереду більш серйозні зміни, і європейські миротворці - це набагато більше для України в НАТО, ніж її запрошення до Альянсу", - додав він.