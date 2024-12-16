Почему Путин не согласится на европейских миротворцев в Украине: объяснение эксперта

Российский диктатор Владимир Путин не будет соглашаться на размещение в Украине европейских миротворцев. Для него такой вариант еще хуже, чем приглашение в НАТО для Украины.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.
Как напомнил Лакийчук, глава Кремля неоднократно отмечал, что он начал войну против Украины, чтобы не допустить размещение НАТОвских войск возле российской границы. И теперь ему предлагают разместить европейских миротворцев вдоль границ РФ.
"Это невозможно, на 99,9% этого не будет в ближайшее время", - считает эксперт.
По его мнению, Путин не хочет такого варианта развития событий.
"Как можно ввести миротворцев? Правильно говорят о том, что сначала перемирие, а затем миротворцы. Я убежден, что в ближайшее время этого не произойдет. Предстоят более серьезные изменения, и европейские миротворцы - это гораздо больше для Украины в НАТО, чем ее приглашение в Альянс", - добавил он.
Напомним, в СМИ появились слухи о том, что в случае перемирия между Россией и Украиной европейские страны могут направить на украинскую территорию миротворцев. В таком случае они займутся наблюдением за режимом прекращения огня.
В частности, вопрос миротворцев должны были обсуждать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск.
По словам главы польского правительства, пока никаких планов отправить войска в Украину у Варшавы нет.
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