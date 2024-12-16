Почему Путин не согласится на европейских миротворцев в Украине: объяснение эксперта

Как напомнил Лакийчук, глава Кремля неоднократно отмечал, что он начал войну против Украины, чтобы не допустить размещение НАТОвских войск возле российской границы. И теперь ему предлагают разместить европейских миротворцев вдоль границ РФ.

"Это невозможно, на 99,9% этого не будет в ближайшее время", - считает эксперт.

По его мнению, Путин не хочет такого варианта развития событий.

"Как можно ввести миротворцев? Правильно говорят о том, что сначала перемирие, а затем миротворцы. Я убежден, что в ближайшее время этого не произойдет. Предстоят более серьезные изменения, и европейские миротворцы - это гораздо больше для Украины в НАТО, чем ее приглашение в Альянс", - добавил он.