Чому Путін хоче "перемир'я" на 9 травня: думка політолога
Російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні перемир'я на 9 травня, адже для нього це головне свято року. Глава Кремля запросив на парад багато іноземних гостей і не хоче, щоб, наприклад, повітряна тривога через атаку дронів зіпсувала йому цей захід.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"Ну, це для нього (Путіна - ред.) дійсно головне свято року. Тим більше так на ювілей. А ще важливо, тут же багато іноземних гостей запросив до себе на ювілей. І тут от уявіть собі, ювілей, свято, на трибуні Мавзолея, а тут повітряна тривога, дрони летять там кудись там на Балашиху, так умовно кажу про Балашиху, чи кудись ще. Ну якось воно буде незручно", - сказав Фесенко.
Водночас він погоджується зі словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, що "не треба вестись на цю гру Росії, що вона вже виграла війну, треба погоджуватись на мирних умовах тощо".
"Треба демонструвати, що ні, гру не Росія веде, а що гра може йти не за запланованим сценарієм. Тому я думаю, що дійсно потрібна контргра, потрібні такі асиметричні, а іноді й дзеркальні кроки, щоб ламати російську гру", - зазначив політолог.
Він нагадав, що Україна вже декілька раз так робили, зокрема, коли погодилася на припинення вогню на 30 днів, і це "зламало тодішню путінську гру".
"Зараз, я думаю, потрібно щось таке. Якщо Путін готовий оголошувати час від часу тимчасове припинення вогню, от давайте. Давайте, теж перевірка, хай теж виконує припинення вогню.Тоді будемо вирішувати, ми погодимось на 9 травня чи ні", - додав Фесенко.
Путін оголосив "перемир'я" на час святкування "Дня перемоги"
Російський диктатор Володимир Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".
Як зазначають у Кремлі, так зване "перемир'я" нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії".
Росія закликає українську сторону "наслідувати приклад" та погрожує "відповідати" у разі порушення "перемир'я".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував пропозицію Путіна про перемир'я до "Дня перемоги".
За його словами, не потрібно чекати якоїсь дати, щоб оголосити про припинення вогню, якщо Росія дійсно цього хоче.
"Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати й на 30 діб - щоб це було реально, а не просто для параду", - заявив глава МЗС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.