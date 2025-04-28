Почему Путин хочет "перемирия" на 9 мая: мнение политолога

Российский диктатор Владимир Путин предложил Украине перемирие на 9 мая, ведь для него это главный праздник года. Глава Кремля пригласил на парад много иностранных гостей и не хочет, чтобы, например, воздушная тревога из-за атаки дронов испортила ему это мероприятие.

"Ну, это для него (Путина - ред.) действительно главный праздник года. Тем более так на юбилей. А еще важно, тут же много иностранных гостей пригласил к себе на юбилей. И тут вот представьте себе, юбилей, праздник, на трибуне Мавзолея, а тут воздушная тревога, дроны летят там куда-то там на Балашиху, так условно говорю о Балашихе, или куда-то еще. Ну как-то оно будет неудобно", - сказал Фесенко.

В то же время он соглашается со словами министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что "не надо вестись на эту игру России, что она уже выиграла войну, надо соглашаться на мирных условиях и тому подобное".

"Надо демонстрировать, что нет, игру не Россия ведет, а что игра может идти не по запланированному сценарию. Поэтому я думаю, что действительно нужна контригра, нужны такие асимметричные, а иногда и зеркальные шаги, чтобы ломать российскую игру", - отметил политолог.

Он напомнил, что Украина уже несколько раз так делали, в частности, когда согласилась на прекращение огня на 30 дней, и это "сломало тогдашнюю путинскую игру".

"Сейчас, я думаю, нужно что-то такое. Если Путин готов объявлять время от времени временное прекращение огня, вот давайте. Давайте, тоже проверка, пусть тоже выполняет прекращение огня, тогда будем решать, мы согласимся на 9 мая или нет", - добавил Фесенко.