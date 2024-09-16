Чому потрібно міняти літні шини на зимові в авто: кілька важливих порад

Здається, всі автомобілісти вже звикли до того, що взимку на машині повинні бути зимові шини. Але ж час від часу сумніви відвідують навіть досвідчених драйверів: зими тепер такі теплі, то може спробувати якось перезимувати і на "літі"?

Водії зі стажем ще пам’ятають часи, коли зимової гуми не було в принципі і вся водійська громада якимось чином обходилися без неї. Щоправда, не всі пам’ятають, що більшість моделей покришок тоді вважалися всесезонними, тобто мали частково адаптований для снігу і слизької поверхні протектор і робилися з гумової суміші, яка не дуже твердішала на морозі. При тому в наші дні існують окремо всесезонні і окремо літні моделі – відповідно, останні тепер жодних зимових властивостей не мають.

Що буде з літніми шинами взимку

Найперше, що треба розуміти – шини літніх моделей втрачають більшість своїх зчіпних якостей, якщо температура повітря і асфальта падає нижче +8 градусів С. Причина – у тому, що в гумовій суміші літніх шин відсутні компоненти, які зберігають еластичність гуми на холоді. Це стосується і сухого покриття, і мокрого: опади суттєво погіршують зчеплення в різних режимах руху і маневрування. Зрозуміло, що саме взимку "асортимент" опадів найширший: крига, шар холодної води чи снігу, а також їхня суміш у вигляді дуже небезпечної снігової каші.

Напевне, ​​якою б теплою не склалася зима, температура нижче +8 градусів стоятиме більшу кількість днів у три зимові місяці. Так само і опадів не уникнути, хай вони і випадатимуть тільки через два-три тижні.

Відтак, навіть якщо теплі і ясні дні м'якою українською зимою переважатимуть, їздити на літніх шинах у ті хоча і нечасті, але все ж таки суто зимові дні з морозом, снігом і ожеледицею буде відверто небезпечно. І про далекі поїздки взимку на літніх шинах доведеться забути. Тому що в зимовий сезон погода міняється швидко і без попередження, відтак снігопад може застати непідготовану машину десь у дорозі за багато кілометрів далеко від дому.

Зимові шини в Україні

Певно, варто нагадати, що українські Правила дорожнього руху не вимагають однозначного перевзування у зимову гуму в холодний сезон. І в багатьох європейських країнах, до речі, зимові шини або необов’язкові, або обов’язкові тільки там і тоді, де склалися зимові погодні умови.

Але для активного користувача автомобілем, з точки зору безпеки і впевненості на дорозі зимові шини в Україні все одно потрібні. І перевзути машину треба буде як тільки нічна температура буде наближатись до нуля, бо тоді і ваші ранкові поїздки вже будуть по холодному, підмороженому асфальту, якого літня гума не любить.

Які бувають зимові шини

Якщо м’які, нехолодні зими прийшли до Україні тільки останні десять- п’ятнадцять років, то у більшості країн Західної Європи вони завжди були такими. Відтак, зважаючи на це, і зимові шини випускаються двох видів.

Отже, "зима" існує у двох виконаннях – арктичному (скандинавському, нордичному) та суто європейському. Перші призначені для суворішої зими, низьких температур, глибокого снігу і криги на дорозі. Саме серед скандинавських моделей багато які випускаються з шипами. Другий тип орієнтований на м'які європейські зими, тож вони краще почуваються на чистому сухому асфальті, а також у дощ і взагалі за плюсової температури. І для більшості українських автомобілістів саме такий тип буде найдоцільнішим в період суттєвого потепління клімату.

Проте, коли водієві хоч іноді доводиться виїжджати на засніжені шляхи, буксувати в заметах по дорозі на дачу, дертися на підйом до заповітної рибальської турбази тощо, то певно, є сенс придивитись до скандинавських моделей.

Коротко

Зимові шини не можуть бути самоціллю – не намагайтеся будь-що взутись у зимову гуму, навіть якщо можливості для цього обмежені. Це ми до того, що вживана напівлиса гума, навіть зимова, навряд чи буде надійним рішенням для холодного сезону. Адже неглибокий протектор з стертими ламелями буде малоефективним і на слизькій поверхні, і в снігу та сніговій каші. Можливо, краще тоді взагалі не витрачатись на зимовий комплект б/в, а просто уникати поїздок в ті дні, коли погода буде по-справжньому зимова.