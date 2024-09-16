Почему нужно менять летние шины на зимние в авто: несколько важных советов

Похоже, все автомобилисты уже привыкли к тому, что зимой на машине должны быть зимние шины. Но ведь время от времени сомнения посещают даже опытных драйверов: зимы теперь такие теплые, может попытаться как-то перезимовать и на "лете"?

О том, почему принято летом ездить на летней резине, а зимой – на зимней, читайте в материале РБК-Украина .

Водители со стажем еще помнят времена, когда зимней резины не было в принципе и вся водительская община каким-то образом обходилась без нее. Правда, не все помнят, что большинство моделей покрышек тогда считались всесезонными, то есть имели частично адаптированный для снега и скользкой поверхности протектор и делались из резиновой смеси, которая не очень твердела на морозе. При этом в наши дни существуют отдельно всесезонные и летние модели – соответственно, последние теперь никаких зимних свойств не обладают.

Что будет с летними шинами зимой

Первое, что нужно понимать – шины летних моделей теряют большинство своих сцепных качеств, если температура воздуха и асфальта падает ниже +8 градусов С. Причина – в том, что в резиновой смеси летних шин отсутствуют компоненты, сохраняющие эластичность резины на холоде. Это касается и сухого и мокрого покрытия: осадки существенно ухудшают сцепление в различных режимах движения и маневрирования. Понятно, что именно зимой ассортимент осадков самый широкий: лед, слой холодной воды или снега, а также их смесь в виде очень опасной снежной каши.

Наверное, какой бы теплой ни сложилась зима, температура ниже +8 градусов будет стоять больше дней в три зимних месяца. Так же и осадков не избежать, пусть они и будут выпадать только через две-три недели.

Следовательно, даже если теплые и ясные дни будут мягкой украинской зимой преобладать, ездить на летних шинах в те хотя и нечастые, но все же сугубо зимние дни с морозом, снегом и гололедицей будет откровенно опасно. И о дальних поездках зимой на летних шинах придется забыть. Потому что в зимний сезон погода меняется быстро и без предупреждения, следовательно, снегопад может застать неподготовленную машину где-то в пути за много километров вдали от дома.

Зимние шины в Украине.

Наверное, стоит напомнить, что украинские Правила дорожного движения не требуют однозначного переобувания в зимнюю резину в холодный сезон. И во многих европейских странах, кстати, зимние шины либо необязательны, либо обязательны только там и тогда, где сложились погодные зимние условия.

Но для активного пользователя автомобилем, с точки зрения безопасности и уверенности на дороге, зимние шины в Украине все равно нужны. И переобуть машину нужно будет как только ночная температура будет приближаться к нулю, потому что тогда и ваши утренние поездки уже будут по холодному, подмороженному асфальту, которого летняя резина не любит.

Какие бывают зимние шины

Если мягкие, нехолодные зимы пришли в Украину только последние десять-пятнадцать лет, то в большинстве стран Западной Европы они всегда были такими. Следовательно, ввиду этого и зимние шины выпускаются двух видов.

Итак, "зима" существует в двух исполнениях – арктическом (скандинавском, нордическом) и чисто европейском. Первые предназначены для более суровой зимы, низких температур, глубокого снега и льда на дороге. Именно среди скандинавских моделей многие выпускаются с шипами. Второй тип ориентирован на мягкие европейские зимы, поэтому они лучше чувствуют себя на чистом сухом асфальте, а также в дождь и при плюсовой температуре. И для большинства украинских автомобилистов именно такой тип будет наиболее предпочтительным в период существенного потепления климата.

Однако, когда водителю хоть иногда приходится выезжать на заснеженные пути, буксовать в сугробах по дороге на дачу, карабкаться на подъем к заветной рыболовной турбазе и тому подобное, то, вероятно, есть смысл присмотреться к скандинавским моделям.

Кратко

Зимние шины не могут быть самоцелью – не пытайтесь во что бы то ни стало обуться в зимнюю резину, даже если возможности для этого ограничены. Это мы к тому, что б/у полулысая резина, даже зимняя, вряд ли будет надежным решением для холодного сезона. Ведь неглубокий протектор со стертыми ламелями будет малоэффективным и на скользкой поверхности, и в снегу и в снежной каше. Возможно, лучше тогда вообще не тратиться на зимний комплект б/у, а просто избегать поездок в те дни, когда погода будет по-настоящему зимняя.