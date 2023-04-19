Чому Польща несподівано заборонила ввезення українського зерна: пояснення Сольського

Міністр підтвердив, що рішення про заборону ввезення зерна Варшава ухвалила без попередження української сторони. До цього сторони розглядали лише скорочення експорту.

"Такі рішення (про скорочення експорту - ред.) були напрацьовані, але, як ви бачите, у п'ятницю ввечері все змінилося і вилилося в рішення, про яке ми всі чули (про заборону ввезення - ред.)", - уточнив Сольський.

За його словами, однією з причин такого рішення була політична мотивація.

"Очевидно, що є певний момент, який був причиною ухвалення такого рішення. Думаю, кожен журналіст знає, що цього року має відбутися у Польщі (вибори в парламент - ред.). Зрозуміло, що це не могло не впливати на переговори, які проходили та проходять", - додав міністр.

Він також відкинув версію поганої якості українського зерна. За словами Сольського, досі наша країна не отримувала таких скарг.

Водночас чиновник припустив, що окремі партії зерна в умовах проблем з постачанням можуть бути пошкоджені, але подібне в практиці міжнародних перевезень не рідкість.

"90% прикладів зауважень щодо якості зерна було з однієї основної причини - це простоювання (вантажу - ред.) тижнями або місяцями", - уточнив міністр.