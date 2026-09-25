UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Чому Польща досі не передала Україні МіГи: відповідь посла

10:55 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Мілан Лєліч
Фото: Бондар розповів, чому Польща досі не передала Україні МіГи (facebookю.com/UkrainianLandForces)

Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі МіГ-29, але готова це зробити. Найбільшою проблемою є відсутність коштів на модернізацію цих літаків.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Бондар.

За його словами, найбільшою проблемою у всій цій темі є їх модернізація.

"Наразі ми не маємо коштів на модернізацію. Але польська сторона декларує готовність їх передати в обмін на відповідну допомогу з українського боку, тож це питання актуальне. Я маю надію, що найближчими тижнями ми будемо бачити певний поступ в цьому плані", - пояснив Бондар.

Водночас посол зазначив, що не хоче забігати наперед, бо ми вже декілька разів звучали анонси, а потім нічого не відбувалося.

Передача Україні МіГ-29

Нагадаємо, питання передачі Україні МіГ-29 раніше вже ставало предметом суперечок між Києвом і Варшавою. Польська сторона заявляла, що очікує натомість українські технології безпілотників, однак попередня домовленість не була реалізована.

У серпні повідомлялося, що Польща та Україна фіналізують угоду щодо передачі Києву винищувачів МіГ-29. В обмін Варшава має отримати українські дрони, а також ноу-хау технології.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПольщаДопомога УкраїніВійськова допомогаМиг-29Війна в Україні