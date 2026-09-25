Почему Польша до сих пор не передала Украине МиГи: ответ посла

Польша еще не передала Украине обещанные истребители МиГ-29, но готова это сделать. Наибольшей проблемой является отсутствие средств на модернизацию этих самолетов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Бондар.
По его словам, самой большой проблемой по всей этой теме является их модернизация.
"Пока у нас нет средств на модернизацию. Но польская сторона декларирует готовность их передать в обмен на соответствующую помощь с украинской стороны, поэтому этот вопрос актуален. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы будем видеть определенное продвижение в этом плане", - пояснил Бондар.
В то же время, посол отметил, что не хочет забегать вперед, потому что мы уже несколько раз звучали анонсы, а потом ничего не происходило.
Напомним, вопрос передачи Украине МиГ-29 ранее уже становился предметом споров между Киевом и Варшавой. Польская сторона заявляла, что ожидает украинские технологии беспилотников, однако предварительная договоренность не была реализована.
В августе сообщалось, что Польша и Украина финализуют соглашение о передаче Киеву истребителей МиГ-29. В обмен Варшава должна получить украинские дроны, а также технологии ноу-хау.