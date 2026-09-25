Почему Польша до сих пор не передала Украине МиГи: ответ посла

По его словам, самой большой проблемой по всей этой теме является их модернизация.

"Пока у нас нет средств на модернизацию. Но польская сторона декларирует готовность их передать в обмен на соответствующую помощь с украинской стороны, поэтому этот вопрос актуален. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы будем видеть определенное продвижение в этом плане", - пояснил Бондар.

В то же время, посол отметил, что не хочет забегать вперед, потому что мы уже несколько раз звучали анонсы, а потом ничего не происходило.