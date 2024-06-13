Чому погано працюють двірники в авто: виясняємо причини

Глобально проблеми з очищенням скла мають два джерела – негаразди з щітками (двірниками) і несправність приводу (електродвигунець та система важелів). На більш-менш свіжих за роками автівках на першому місці тут таки двірники – про що ми і поговоримо.

Зносилися шарніри каркасу. Двірники, які мають каркасну конструкцію з шарнірами, після тривалої експлуатації отримують люфти в місцях з’єднання кількох коромисел. Через це гумове лезо надмірно нахиляється під час ходу щіток вліво-вправо і не може прилягати до скла робочою кромкою. Рішення одне – заміна двірників;

Втратила пружність пружина основи. Це стосується безкаркасних склоочисників, які не мають численних шарнірів, але мають монолітну пружинну основу, і вона може з часом розпрямитися. Такі щітки треба замінити;

Стерлися гумові вії щіток. Так зване гумове лезо втрачає еластичність під впливом ультрафіолету сонячного світла та озону, який є в повітрі. Тоді вія погано прилягає до скла і залишає на ньому смуги та острівці води. В деяких конструкціях щіток гумки можна замінити окремо;

Щось потрапило в каркас чи під гумку. В конструкції двірників може застрягнути якесь дрібне сміття – гілочка, сухе листя тощо. Машину доведеться зупинити і все зайве з під щітки прибрати.

Жирні відкладення на склі. Доволі часто на лобовому склі накопичуються забруднення, що містять жири – наприклад, через випари оливи та антифризу з під капоту. Тоді і цілком справні щітки не можуть нормально прибрати воду, розмазуючи її склу, залишаючи його мутним. Ефективний миючий засіб для скла (можливо й побутовий) вирішить цю проблему;

Слабкий притиск поводків. Схована у поводку велика пружина на старих машинах втрачає пружність і двірник не притискується до скла. Часто причина не власне у пружині, а у шарнірі біля неї, який через корозію обмежує натискний ефект пружини. Взимку ця пружина часом забивається кригою і мокрим снігом з тим самим негативним ефектом. Поводки замінюються у зборі, але спочатку можна спробувати змастити їх краплиною оливи. Взимку за певних умов поводки доводиться очищувати.

Досвідчені водії знають, що добротні фірмові двірники можуть без проблем прослужити кілька років. Але рано чи пізно і дорогі щітки вийдуть з ладу, і їхній позитив у тому, що спрацювання всіх елементів в них настає більш-менш одночасно. Йдеться про те, що тут не буде сенсу замінювати окремо тільки гумку – це якщо і допоможе, то тільки на короткий час.

Коротко

На жаль, склоочисникам не завжди приділяється достатньо уваги – при тому що від них великою мірою залежить безпека руху. При кожному користуванні двірниками звертайте увагу на їхню ефективність, і якщо є якісь підозри, не залишайте це без уваги – після завершення поїздки огляньте їх самі чи покажіть майстрам на СТО. Наголошуємо, що покупка нових щіток, хоч і є популярним засобом вирішити проблеми склоочисників, не завжди допомагає на ділі.