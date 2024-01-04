Чому подорожчав долар та яким може бути курс: прогноз на наступний тиждень

Водночас наступного тижня, з 8 по 14 січня, глобальних змін на валютному ринку не очікується. "Ситуація відповідатиме закладеним ще у листопаді-грудні трендам, головні виразники яких полягають в поступовому русі до повної лібералізації валютного ринку, збереженні балансу між попитом та пропозицією, поступовому скороченні міжкурсової різниці", - сказав він.

На його словами, Національний банк при нагальній потребі продовжуватиме впливати на ринок тактично - обсягами валютних інтервенцій, адже міжнародних валютних запасів достатньо, щоб таким чином зберігати баланс між попитом і пропозицією. "За нашим розрахунком, у січні обсяг валютних інтервенцій навряд чи перевищить 2-2,5 млрд доларів, що не вибиватиметься за середні показники останніх кількох місяців", - вважає банкір.

Фактори, які впливатимуть на валютний ринок

Як зазначив Лєсовий на ринок впливатиме ще кілька факторів, серед яких, без сумніву, стабільна та достатня макрофінансова допомога від країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій (у 2024 році Україна потребуватиме до 38 млрд доларів, які будуть спрямовані переважно на покриття видатків держбюджету).

Крім того, важливим залишається розв’язання "експортного вузла", що дасть змогу поповнювати валютний виторг, планувати та за можливості нарощувати зовнішньоекономічну діяльність, наголосив експерт.

"Безперечно, одним із факторів-лещат може стати ситуація на полі бою та можливі наслідки ворожих обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Вплив цього фактору неможливо спрогнозувати, але його вплив на валютний ринок за певних обставин може стати чи найголовнішим", - додав він.

Основні тенденції наступного тижня

Лєсовий очікує, що основними характеристиками валютного ринку наступного тижня стануть:

1) Реалізація режиму керованої гнучкості виявлятиметься в різновекторних, але частих валютних змінах (як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти), які не перевищать 0,2-0,3 грн;

2) Різниця між курсами покупки та продажу буде незначною: на міжбанку - до 0,1 грн, на готівковому ринку - до 0,3-0,5 грн;

3) Формування готівкового курсу відбуватиметься на основі курсових показників міжбанку з додавання незначного власного заробітку фінустанов (до 0,3-0,5 грн);

4) Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку - це власне і є прибуток фінустанов, тобто до 0,3-0,5 грн;

5) Курсові рамки можливих (очікуваних) змін на міжбанку будуть на рівні 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, а на готівковому ці межі будуть у 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/євро.

Курс долара у грудні-січні

У грудні курс на міжбанку піднявся з 36,35 до 38,10 грн/долар. Офіційний курс НБУ зріс на 4,4% - до 37,98 грн/долар. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,11 грн/долар.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж наприкінці минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.