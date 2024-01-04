Почему подорожал доллар и каким может быть курс: прогноз на следующую неделю

Нервность валютного рынка в конце 2023 года и в первые дни нового возникла из-за неопределенности объемов макрофинансовой помощи на 2024 год и мощных волн ракетных и БПЛА-атак под сопровождение враждебной пропаганды, которая должна была расшатать общество.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
В то же время, на следующей неделе, 8 по 14 января, глобальных изменений на валютном рынке не ожидается "Ситуация будет отвечать заложенным еще в ноябре-декабре трендам, главные из которых заключаются в постепенном движении к полной либерализации валютного рынка, сохранении баланса между спросом и предложением, постепенном сокращении межкурсовой разницы", - сказал он.
По его словам, Национальный банк при неотложной потребности будет продолжать влиять на рынок тактически - объемами валютных интервенций, ведь международных валютных запасов достаточно, чтобы таким образом сохранять баланс между спросом и предложением. "По нашему расчету, в январе объем валютных интервенций вряд ли превысит 2-2,5 млрд долларов, что не будет выбиваться за средние показатели последних нескольких месяцев", - считает банкир.
Как отметил Лесовой, на рынок будет влиять еще несколько факторов, среди которых, без сомнения, стабильная и достаточная макрофинансовая помощь от стран-партнеров и международных финансовых институций (в 2024 году Украине необходимо до 38 млрд долларов, которые будут направлены преимущественно на покрытие расходов госбюджета).
Кроме того, важным остается решение "экспортного узла", что позволит пополнять валютную выручку, планировать и по возможности наращивать внешнеэкономическую деятельность, подчеркнул эксперт.
"Несомненно, одним из факторов-тисков может стать ситуация на поле боя и возможные последствия вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры. Влияние этого фактора невозможно спрогнозировать, но его влияние на валютный рынок при определенных обстоятельствах может стать самым главным", - добавил он.
Лесовой ожидает, что основными характеристиками валютного рынка на следующей неделе станут:
В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% – до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум – 38,11 грн/доллар.
Наличный курс зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 грн до 39,05 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в конце прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.