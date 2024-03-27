Почему подорожал доллар: эксперт указал на несколько факторов

За последние две недели гривна потеряла около 2,9% по отношению к доллару и 1,9% по отношению к евро. Кроме действий Национального банка, на курс влияют ситуативные и психологические факторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию экс-главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

По его словам, рыночные колебания наличного курса обусловлены ситуативными факторами: наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ.

"В настоящее время среди факторов, дополнительно ускорявших девальвационные процессы были, прежде всего, психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и т.д.", - отметил Данилишин.

Курс доллара

Напомним, курс доллара активно растет в последние недели. НБУ почти каждый день повышает официальный курс к новому историческому максимуму. Официальный курс на 27 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,343 грн за 1 доллар (+0,1132 грн). Выше курс был 26 марта - 39,2298 гривен за 1 доллар.

Как заявил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, НБУ активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.

"Мы не ожидаем курса 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", - сказал Куренной.