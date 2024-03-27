Долар подешевшав після різкого зростання: курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України знижується слідом за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 27 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,35 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,85 гривні, євро по 42,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,11-39,14 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 12 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до історичного максимуму.

Офіційний курс на 27 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн). Вище курс був 26 березня - 39,2298 гривень за 1 долар.

Курс євро становитиме 42,6911 гривень за 1 євро (+0,2013 грн). Це також максимум. Вище курс був 26 березня – 42,4898.

Відв'язування курсу від долара

У НБУ заявили, що зростання ролі євро у розрахунках в Україні може призвести до того, що незабаром Національний банк відмовиться від долара як основної валюти курсової прив'язки.

Як зазначили учасники засідання Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти.

Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі ще з довоєнних часів має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки", - повідомили в НБУ.