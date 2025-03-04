Почему подешевел доллар и когда НБУ придется возобновить девальвацию гривны

Падение курса доллара в последнее время было ситуативным. Национальному банку Украины придется возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, очередная необходимость уплаты налогов увеличила предложение валюты от экспортеров в конце февраля.

Курс доллара упал до минимума за три месяца - 41,43 гривен на 3 марта.

В то же время дефицит валюты на рынке оставался значительным, что не помешало НБУ усилить официальный курс гривны до нового рекорда этого года. Благодаря меньшему дефициту валюты НБУ на прошлой неделе снизил объем интервенций на 38%, однако он оставался значительным на уровне 742 млн долларов.

"Однако мы ожидаем, что в ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 грн/доллар до конца текущего года, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному", - говорится в обзоре.