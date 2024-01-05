Чому плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини становить проблему для Росії: пояснення експерта

"Є такий вислів "стріляти з гармати по горобцях" - тут приблизно те ж саме... Наших військ там не є дуже багато і вони ведуть маневрені дії в так званій "сірій зоні" на лівому березі Дніпра", - пояснює експерт.

Як зазначає Грабський, у даній зоні противник не має можливості для нанесення удару, при якому це призведе до обвалу фронту, адже у "класичному вимірі" там немає такого поняття як плацдарм.

"Є операційна зона, в якій діють наші війська, противник намагається їх знайти", - каже експерт.

Грабський пояснює, що поточні дії українських воїнів не дають окупантам змоги переміститися на інші ділянки фронту, що викликає у них панічні настрої. У своїх намаганнях просуватись, противник зіштовхується з визначеною тактикою, яку наші захисники відпрацювали на "уроках наступу цього року".

"Тобто, як хлопці кажуть, ми демонструємо свої дії противнику, потім виходимо за мінні поля, противник кидається вперед, попадає на мінні поля і несе втрати. Ми знову демонструємо наші дії, вони знову кидаються вперед і несуть втрати", - інформує експерт.

За його твердженнями, дані дії серйозно ускладнюють противнику боротьбу.

"Вони змушені тримати цілу повітряно-десантну дивізію (до 10 тисяч) проти маневрених груп українських Сил оборони, які налічують, менше тисячі осіб", - зауважив накінець експерт.