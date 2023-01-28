Чому платіжки за світло виросли, незважаючи на відключення: відповідь гендиректора YASNO

Він зазначив, що якщо показники лічильників передаються несвоєчасно, то обсяг електроенергії, що споживається, визначають за середньодобовим споживанням, який розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше в минулі періоди.

"Тому сума в рахунку може бути вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося", - зазначив Коваленко.

Він додав, що у тих, хто передає показники вчасно, реальне споживання електроенергії наразі зменшилося.

"Тому зараз важливо розумно використовувати електроенергію, своєчасно передавати показники та регулярно платити за спожиті обсяги", - резюмував гендиректор YASNO.