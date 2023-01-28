Чому платіжки за світло виросли, незважаючи на відключення: відповідь гендиректора YASNO
Платіжки за світло в частини українців могли зрости навіть на тлі відключень світла. Це повʼязано з невчасною передачею показань лічильників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.
Він зазначив, що якщо показники лічильників передаються несвоєчасно, то обсяг електроенергії, що споживається, визначають за середньодобовим споживанням, який розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше в минулі періоди.
"Тому сума в рахунку може бути вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося", - зазначив Коваленко.
Він додав, що у тих, хто передає показники вчасно, реальне споживання електроенергії наразі зменшилося.
"Тому зараз важливо розумно використовувати електроенергію, своєчасно передавати показники та регулярно платити за спожиті обсяги", - резюмував гендиректор YASNO.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві, Київській та Дніпропетровській областях завтра застосують графіки відключень світла.
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