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Почему платежки за свет выросли, несмотря на отключения: ответ гендиректора YASNO

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Суббота 28 января 2023 20:54
Почему платежки за свет выросли, несмотря на отключения: ответ гендиректора YASNO Фото: в YASNO объяснили, почему платежки за свет выросли, несмотря на отключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Платежки за свет у части украинцев могли вырасти даже на фоне отключений света. Это связано с несвоевременной передачей показаний счетчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

Он отметил, что если показатели счетчиков передаются несвоевременно, то объем потребляемой электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению, который рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее в прошлые периоды.

"Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключений электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось", - отметил Коваленко.

Он добавил, что у тех, кто передает показатели вовремя, реальное потребление электроэнергии сейчас уменьшилось.

"Поэтому сейчас важно разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показатели и регулярно платить за потребленные объемы", - резюмировал гендиректор YASNO.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях завтра применят графики отключений света.

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