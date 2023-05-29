Чому після нічної атаки РФ запустила "Іскандери" по Києву: думка експерта

"Я думаю, що вони сподівалися на те, що наші системи ППО не встигнуть підготуватися. Бо ніч була дуже бурхлива, велику кількість було задіяно ракет. Звісно, треба час, щоб перезарядитися", - сказав Селезньов.

За його словами, ворог скоріш за все не знає, яку кількість протиракет українські сили ППО мають в запасі.

"Можливо, вони розраховували на те, що наші оператори не встигнуть перезарядити ті самі комплекси. Тому й здійснили таку атаку в неочікуваний час, бо ми звикли що по ночах прилітає. Але ми бачимо, що 11 балістичних ракет з 11 було знищено і це реально чудовий результат", - зазначив експерт.

Ракетна атака РФ на Київ вдень 29 травня

Сьогодні вдень у Києві та частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляли про роботу ППО у небі над столицею. Ця атака стала 16-ою за рахунком з початку травня.

Уламки збитих цілей було знайдено у кількох районах Києва. А в області через атаку спалахнув житловий будинок. Детальніше про сьогоднішню ракетну атаку РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.