Почему после ночной атаки РФ запустила "Искандеры" по Киеву: мнение эксперта

"Я думаю, что они надеялись на то, что наши системы ПВО не успеют подготовиться. Так как ночь была очень бурная, большое количество было задействовано ракет. Конечно, нужно время, чтобы перезарядиться", - сказал Селезнев.

По его словам, враг, скорее всего, не знает, какое количество противоракет украинские силы ПВО имеют в запасе.

"Возможно, они рассчитывали на то, что наши операторы не успеют перезарядить те же комплексы. Поэтому и совершили такую атаку в неожиданное время, потому что мы привыкли по ночам прилетает. Но мы видим, что 11 баллистических ракет из 11 было уничтожено и это реально отличный результат", - отметил эксперт.

Ракетная атака РФ на Киев днем 29 мая

Сегодня днем в Киеве и части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в небе над столицей. Эта атака стала 16-й по счету с начала мая.

Обломки сбитых целей были найдены в нескольких районах Киева. А в области из-за атаки вспыхнул жилой дом. Подробнее о сегодняшней ракетной атаке РФ - читайте в материале РБК-Украина.