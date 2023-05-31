Чому підняли тариф на електроенергію: в "Укренерго" назвали причину

З початком повномасштабного вторгнення Росії виручка "Укренерго" та обленерго впала на третину. Це і стало причиною підняття тарифу на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для "Радіо Свобода".

"Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як "Укренерго" та обленерго, у них виручка впала просто автоматично на 30% відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося", - сказав він.

За його словами, генеруючі компанії недоотримають кошти через те, що постраждало багато генерації. "Частина генеруючих потужностей в нас розташовані в тимчасовій окупації. Найяскравіший приклад - це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", - розповів Кудрицький.

Разом із тим він заявив, що дефіцит у фінансах в енергетичній системі був давно, але з початком повномасштабного вторгнення він суттєво посилився.

"Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився", - сказав голова "Укренерго".

Новий тариф

Нагадаємо, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн/кВт-год.

До кінця травня для українців, які використовують до 250 кВт-год на місяць, діє тариф 1,44 грн/кВт-год, а українці, які використовують понад 250 кВт-год, платять 1,68 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня.