Чому ПФУ міг занизити пенсію та як це перевірити без черг: деталі

Для цього не обов'язково йти в сервісний центр. Усі потрібні відомості є в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Де подивитися, як нарахували пенсію

Спершу потрібно відкрити вебпортал ПФУ і натиснути "Вхід". Увійти можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису, BankID або "Дія.Підпису", якщо такий спосіб доступний.

Далі треба перейти до розділу "Моя пенсія". Там видно вид пенсії, її розмір, складові виплати та історію змін.

Також можна знайти розпорядження про призначення або перерахунок пенсії. З нього зрозуміло, які рішення ухвалював Пенсійний фонд.

У пенсійній справі є й відомості про стаж та зарплату, які врахували під час обчислення виплат. За ними можна побачити, чи всі періоди роботи і весь заробіток потрапили до розрахунку.

Якщо розмір пенсії здається заниженим, починати варто не з власного підрахунку за формулою. Спершу треба перевірити дані, на підставі яких ПФУ визначив виплату.

Страховий стаж. Порівняйте періоди роботи в трудовій книжці з тим, що є в пенсійній справі. Зверніть увагу на пропущені роки, неточні дати прийому на роботу й звільнення, а також на періоди, яких може не бути в електронному реєстрі.

Заробітна плата. Перегляньте, які відомості про заробіток використали для обчислення пенсії. Якщо частини даних немає або вони не збігаються з документами, з'ясуйте причину і те, чи можна їх уточнити.

Вид пенсії та складові виплати. Переконайтеся, що вид пенсії вказано правильно, і подивіться, з чого складається загальна сума. На неї можуть впливати доплати, надбавки та підвищення, передбачені законом.

Останній перерахунок. Якщо сума змінилася після індексації чи іншого перерахунку, відкрийте відповідне розпорядження. З'ясуйте, який саме перерахунок провели і як змінилися складові виплати.

Не кожна різниця між очікуваною і справжньою сумою означає помилку ПФУ. Причиною можуть бути відсутні відомості про страховий стаж, неточності в документах, розбіжності між очікуваним і врахованим заробітком або особливості застосування правил пенсійного забезпечення.

Індексація також не завжди збільшує виплати всім пенсіонерам однаково. Результат залежить від виду пенсії, дати її призначення, правил перерахунку та інших умов, які встановлює закон.

Тому перш ніж говорити про неправильне нарахування, потрібно перевірити дані пенсійної справи і підстави, за якими визначили суму.

Що робити, якщо виявили помилку

Якщо в пенсійній справі не врахували певний період роботи, є неправильні відомості про заробіток або виникли питання щодо перерахунку, можна звернутися до ПФУ. Заяву подають через вебпортал Фонду або в сервісному центрі.

У зверненні вкажіть, які саме відомості викликають сумнів, і поясніть, у чому полягає можлива невідповідність. Додайте копії документів, які підтверджують правильні дані, якщо вони є. Також попросіть перевірити ці відомості та пояснити, як розрахували пенсію.

Залежно від ситуації можуть знадобитися трудова книжка, документи про зарплату, архівні довідки або інші підтвердження стажу. Якщо для зміни виплати потрібні додаткові документи чи окрема заява про перерахунок, порядок дій буде залежати від конкретного випадку.

Перерахунок можливий, якщо є законні підстави. Скажімо, коли пенсіонер надасть документи про стаж або заробіток, які раніше не враховували, ПФУ має їх розглянути за чинними правилами.

Водночас сама заява не гарантує збільшення пенсії. Усе залежить від того, чи впливають уточнені відомості на право на виплату або на її розмір.

Якщо ПФУ відмовив у перерахунку, можна попросити обґрунтувати рішення. За наявності підстав його можна оскаржити в установленому порядку.

Перевірка даних дає змогу вчасно помітити відсутні відомості, неточності в документах чи питання щодо перерахунків. Особливо це стосується людей, чия робота припадала на періоди, за які в електронних реєстрах може не бути інформації.

Свою пенсійну справу можна перевірити онлайн на вебпорталі ПФУ. Якщо знайшли розбіжності, зверніться до Фонду по роз'яснення й дізнайтеся, які документи потрібні для виправлення.

Нагадаємо, помилка в документах чи прогалина в записах про стаж може сильно зменшити пенсію.

Через такі неточності виплату також можуть почати нараховувати пізніше.