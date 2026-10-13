Пенсія померлого родича: хто має право забрати гроші

Після смерті пенсіонера часто залишається пенсія, яку він не встиг отримати. Гроші може забрати не кожен родич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Недоотримана пенсія - це гроші, які належали людині за життя, але не дійшли до неї через смерть. Їх виплачують по місяць смерті включно.

Правила прописані у статті 52 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Звернутися за виплатою члени сім'ї мають протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Хто з родичів має право на виплату

Гроші можуть отримати члени сім'ї, які жили разом із пенсіонером на день його смерті. Також право мають непрацездатні члени сім'ї, які були на його утриманні. Чи жили вони разом, у цьому випадку не має значення.

До непрацездатних належать чоловік або дружина, батько і мати - якщо вони мають інвалідність або досягли 65 років чи пенсійного віку.

Сюди ж входять діти до 18 років, зокрема ті, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника. Старші діти потрапляють до цього списку, якщо інвалідність виникла у них ще до 18 років.

Є ще один випадок. Право мають чоловік або дружина померлого, а якщо їх немає - один з батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся. Вік і працездатність тут не важливі, але людина не повинна працювати і має доглядати дитину померлого, поки їй не виповниться 8 років.

Якщо за виплатою звернулися кілька родичів, суму ділять між ними порівну.

Куди звертатися і які документи потрібні

Заяву можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ. Перелік документів в обох випадках однаковий.

Разом із заявою потрібно надати:

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку.

Члени сім'ї, які жили з пенсіонером, додають паспорт або інші документи, що підтверджують спільне проживання на день смерті. Непрацездатні члени сім'ї подають документи, які підтверджують, що вони були на його утриманні.

Якщо родичів немає або вони не звернулися за виплатою вчасно, недоотримана сума входить до складу спадщини.

Тоді до документа, що посвідчує особу, і свідоцтва про смерть треба додати свідоцтво про право на спадщину.

Є виняток для пенсій, призначених за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Вони не входять до складу спадщини. Їх виплачують за зверненнями, які надійшли не пізніше ніж через шість місяців після смерті пенсіонера.

Нагадаємо, переселенцям можуть припинити виплати через збій у даних про перетин кордону.

Орієнтовно у 7 із 10 випадків, які розглянув Офіс омбудсмана, були підстави вважати такі рішення неправомірними.