Чому переселенцям відмовляють у виплатах? Омбудсмен перелічив основні підстави

Переселенці можуть втратити державну допомогу через депозит, велику покупку або перевищення граничного доходу сім'ї. Водночас органи мають перевіряти дані й враховувати обставини конкретної родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, для багатьох ВПО право на допомогу залежить від доходів сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини не має перевищувати 10 380 гривень. Для окремих вразливих категорій переселенців виплати можуть продовжувати незалежно від доходу.

Омбудсман пояснив, що під час перевірки права на допомогу державні органи враховують:

депозити на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

покупки або платежі на суму понад 100 тисяч гривень;

купівлю автомобіля, якому менше п'яти років, або нерухомості;

наявність придатного для проживання житла на підконтрольній Україні території;

працевлаштування працездатних членів родини, з урахуванням винятків;

місце та форму навчання дітей, якщо це впливає на право на допомогу.

Водночас Лубінець наголосив, що формальна відповідність цим критеріям ще не є підставою для відмови. Дані в державних реєстрах можуть бути неповними або помилковими.

Тому рішення про відмову чи припинення виплат має ґрунтуватися на перевірених даних, передбачених законом винятках і документах, які надає сама людина.