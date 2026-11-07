Почему переселенцам отказывают в выплатах? Омбудсмен перечислил основные основания

Переселенцы могут потерять государственную помощь из-за депозита, крупной покупки или превышения предельного дохода семьи. В то же время, органы должны проверять данные и учитывать обстоятельства конкретной семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, для многих ВПО право на помощь зависит от доходов семьи. Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. Для отдельных уязвимых категорий переселенцев выплаты могут продолжаться вне зависимости от дохода.

Омбудсман объяснил, что во время проверки права на помощь государственные органы учитывают:

депозиты на общую сумму свыше 100 тысяч гривен;

покупки или платежи на сумму свыше 100 тысяч гривен;

покупку автомобиля, которому меньше пяти лет или недвижимости;

наличие подходящего для проживания жилья на подконтрольной Украине территории;

трудоустройство трудоспособных членов семьи, с учетом исключений;

место и форму обучения детей, если это влияет на право помощи.

В то же время Лубинец подчеркнул, что формальное соответствие этим критериям еще не является основанием для отказа. Данные в государственных реестрах могут быть неполными или ложными.

Поэтому решение об отказе или прекращении выплат должно основываться на проверенных данных, предусмотренных законом исключениях и документах, предоставленных самим человеком.