Чому передчасно зношуються шини на авто: три головні причини

Шини в числі найдорожчих запчастин, як нам доводиться регулярно купувати для наших авто. І буває вдвічі сумно, якщо стає зрозумілим, що зносилися вони раніше, ніж слід. Між тим, особливо ображатись немає на кого, бо найчастіше в усьому винен сам автовласник.

Виробники шин зазвичай уникають відповіді на запитання щодо максимального ресурсу шин. І це зрозуміло, адже на максимальний пробіг покришок впливає надто багато чинників, які спроможні порушити будь-які розрахунки конструкторів-шинників. Але певні ознаки того, що шини могли б прослужити довше, є, і з них ми почнемо нашу розмову.

Як дізнатись, що знос передчасний

Під ресурсом шин в першу чергу розуміють кілометраж, який пробіжить машина перш ніж глибина протектора зменшиться до 1,6 мм. В Україні, до речі, цей ліміт встановлений Правилами дорожнього руху, причому і для літних моделей, і для зимових. Проте, є й інші види зносу, і про них ми згадаємо нижче.

Отже, дуже приблизним орієнтиром ресурсу протектора може бути цифра 30 тисяч кілометрів, хоча є моделі, які ходять, наприклад і 50 тис. км. Тож якщо всі чотири колеса зносилися суттєво раніше, варто поцікавитись, скільки покришки даної моделі служать в інших автомобілістів. І можливо, доведеться шукати причину передчасного зносу на своєму авто.

Але на практиці водій частіше буває занепокоєним, коли бачить, що швидко зношується одне чи два колеса з усього комплекту – і це дійсно привід для з’ясування причини.

Тиск

Відхилення тиску більш як на 0,2 - 0,3 атм від визначеної автовиробником норми в будь-який бік завжди небажане. По-перше, тому, що це негативно впливає на навантаження на протектор. На перекачаному колесі надмірно зношується центр доріжки протектора, не напівспущеній шині дужче стираються краї.

Ще одна, мабуть більш масштабна проблема, спровокована низьким тиском у шині – її перегрів. Більш м’яка, ніж це дозволено виробником, шина дужче нагрівається при роботі. І якщо цього не помічати протягом кількох сотень кілометрів, може розшаруватись внутрішня конструкція шини – нитки та дріт каркасу частково відокремляться від шарів гуми. Через що покришка втратить геометрію – зробиться, наприклад, овальною, або набуде більшої ширини в одному з секторів.

Отже, за тиском треба слідкувати, бо і занизький, і зависокий – це погано. Сучасні шини достатньо перевіряти манометром приблизно раз на місяць-два.

Сходження-розвал

Всі чотири колеса автомобіля мають бути встановлені під певними кутами до вертикалі і горизонталі. Йдеться про кути встановлення коліс, а по-народному – про сходження та розвал. Які на всіх машинах можна відрегулювати для передніх коліс, а на багатьох моделях і для задніх.

Якщо ці кути будуть порушені, колеса будуть неправильно взаємодіяти з дорогою. Тобто машина буде неправильно керуватись, водієві доведеться частіше працювати кермом. А шини на колесах, які встановлені неправильно, при тому будуть зношуватись нештатно: одна частина протектора стиратиметься менше, а інша – в рази більше.

Кути встановлення коліс порушуються з часом через зношення деталей підвіски, тож їх бажано в той чи інший спосіб контролювати бодай раз на півроку.

Неуважність

Якщо водій прогавить велику вибоїну, шина може буквально отримати травму. І необов’язково це буде прорвана боковина з наступною розгерметизацією. Буває, що від сильного удару отримує пошкодження каркас шини, після чого вона починає поволі руйнуватись – втрачає правильну форму, балансування, починає "бити" на ходу, на протекторі з’являються і швидко прогресують зони з "лисинами" на біговій доріжці. Ремонту такі пошкодження не підлягають.

Коротко

Якщо придивитись до приведених вище трьох причин, можна побачити, що вони впливають не тільки на ресурс гуми, а й на інші важливі речі. Такі як керованість машини, стан її ходової частини, комфортність руху тощо. Таким чином, виключаючи всього лише три зазначені причини, ви будете запобігати виникненню цілого набору несправностей і неприємностей. Отже, одне слово: справний автомобіль – це добре у багатьох сенсах.