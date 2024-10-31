Чому опитування щодо Трампа і Гарріс можуть помилятися: пояснення американського вченого

"Хоча соціологи, які використовують ймовірнісні методи, неохоче працюють з невипадковими вибірками, інші повністю відмовилися від випадкового відбору і використовують невипадкові методи - зокрема онлайн-опитування з добровільною участю. Незважаючи на те, що опитування в Інтернеті може вносити упередження та давати неточні результати", - пояснив Бейлі.

За його словами, з огляду на поширення невипадкових вибірок, обидва типи досліджень сильно покладаються на різноманітні коригування. Серед них головним є використання інструментів для компенсації упереджень в їхніх (часто вкрай нерепрезентативних) сирих даних.

Наприклад, частка молоді, яка бере участь в опитуванні, зазвичай значно нижча від їхньої частки в загальній популяції, і часто у вибірці бракує республіканців, що є загрозливим для політичних опитувань.

"Але хто може сказати, чи є коригування правильним? Хоча опитувальник може знати частку молоді у штаті, він не може дізнатися відсоток республіканців без - ви вже здогадалися - опитування", - зазначив американський вчений.

Бейлі наголосив, що навіть якщо опитувальники можуть скоригувати вибірку до потрібного відсотка республіканців, майже неможливо визначити, чи мають вони правильне співвідношення консерваторів, які не підтримують Трампа, і його прихильників.