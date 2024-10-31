Чому опитування щодо Трампа і Гарріс можуть помилятися: пояснення американського вченого

Опитування щодо рейтингу підтримки Дональда Трампа та Камали Гарріс у виборчих перегонах можуть помилятися. Адже соціологи стикаються з низкою проблем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку американського професора Майкла Бейлі.
"Хоча соціологи, які використовують ймовірнісні методи, неохоче працюють з невипадковими вибірками, інші повністю відмовилися від випадкового відбору і використовують невипадкові методи - зокрема онлайн-опитування з добровільною участю. Незважаючи на те, що опитування в Інтернеті може вносити упередження та давати неточні результати", - пояснив Бейлі.
За його словами, з огляду на поширення невипадкових вибірок, обидва типи досліджень сильно покладаються на різноманітні коригування. Серед них головним є використання інструментів для компенсації упереджень в їхніх (часто вкрай нерепрезентативних) сирих даних.
Наприклад, частка молоді, яка бере участь в опитуванні, зазвичай значно нижча від їхньої частки в загальній популяції, і часто у вибірці бракує республіканців, що є загрозливим для політичних опитувань.
"Але хто може сказати, чи є коригування правильним? Хоча опитувальник може знати частку молоді у штаті, він не може дізнатися відсоток республіканців без - ви вже здогадалися - опитування", - зазначив американський вчений.
Бейлі наголосив, що навіть якщо опитувальники можуть скоригувати вибірку до потрібного відсотка республіканців, майже неможливо визначити, чи мають вони правильне співвідношення консерваторів, які не підтримують Трампа, і його прихильників.
Нагадаємо, 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є нинішній віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс (від Демократичної партії) та колишній американський лідер Дональд Трамп (від Республіканської партії).
Вчора ЗМІ повідомляли, що перевага Гарріс над Трампом у перегонах на виборах в США скоротилася до 1%. Наразі у Гарріс 44% підтримки виборців, у Трампа - 43%.
Детальніше про рейтинги Трампа та Гарріс - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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