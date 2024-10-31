Почему опросы по Трампу и Харрис могут ошибаться: объяснение американского ученого

"Хотя социологи, использующие вероятностные методы, неохотно работают с неслучайными выборками, другие полностью отказались от случайного отбора и используют неслучайные методы - в частности онлайн-опросы с добровольным участием. Несмотря на то, что опрос в Интернете может вносить предубеждения и давать неточные результаты" , - объяснил Бэйли.

По его словам, учитывая распространение неслучайных выборок, оба типа исследований сильно полагаются на всевозможные корректировки. Среди них главное использование инструментов для компенсации предубеждений в их (часто крайне нерепрезентативных) сырых данных.

Например, доля молодежи, которая участвует в опросе, обычно значительно ниже их доли в общей популяции, и часто в выборке не хватает республиканцев, что угрожает политическим опросам.

"Но кто может сказать, является ли корректировка правильной? Хотя опросник может знать долю молодежи в штате, он не может узнать процент республиканцев без - вы уже догадались - опрос", - отметил американский ученый.

Бейли подчеркнул, что даже если опросники могут скорректировать выборку до нужного процента республиканцев, почти невозможно определить, имеют ли они правильное соотношение консерваторов, не поддерживающих Трампа, и его сторонников.