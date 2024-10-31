RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Почему опросы по Трампу и Харрис могут ошибаться: объяснение американского ученого

Фото: Дональд Трамп и Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Опросы относительно рейтинга поддержки Дональда Трампа и Камалы Харрис в избирательной гонке могут ошибаться. Ведь социологи сталкиваются с рядом проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку американского профессора Майкла Бейли.

"Хотя социологи, использующие вероятностные методы, неохотно работают с неслучайными выборками, другие полностью отказались от случайного отбора и используют неслучайные методы - в частности онлайн-опросы с добровольным участием. Несмотря на то, что опрос в Интернете может вносить предубеждения и давать неточные результаты" , - объяснил Бэйли.

По его словам, учитывая распространение неслучайных выборок, оба типа исследований сильно полагаются на всевозможные корректировки. Среди них главное использование инструментов для компенсации предубеждений в их (часто крайне нерепрезентативных) сырых данных.

Например, доля молодежи, которая участвует в опросе, обычно значительно ниже их доли в общей популяции, и часто в выборке не хватает республиканцев, что угрожает политическим опросам.

"Но кто может сказать, является ли корректировка правильной? Хотя опросник может знать долю молодежи в штате, он не может узнать процент республиканцев без - вы уже догадались - опрос", - отметил американский ученый.

Бейли подчеркнул, что даже если опросники могут скорректировать выборку до нужного процента республиканцев, почти невозможно определить, имеют ли они правильное соотношение консерваторов, не поддерживающих Трампа, и его сторонников.

Выборы в США

Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются нынешний вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис (от Демократической партии) и бывший американский лидер Дональд Трамп (от Республиканской партии).

Вчера СМИ сообщали, что преимущество Харрис над Трампом в гонках на выборах в США сократилось до 1%. Сейчас у Харрис 44% поддержки избирателей, у Трампа - 43%.

Подробнее о рейтингах Трампа и Харрис - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала Харрис