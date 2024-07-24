Чому олімпійське перемир'я між Росією та Україною неможливе: поясненні SPRAVDI

Олімпійське перемир'я між Україною та Росією неможливе через цинічність та підступність Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SPRAVDI.

Як нагадує SPRAVDI, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав Україну та Росію до перемир’я на час літньої Олімпіади в Парижі 26 липня - 11 серпня.

Зокрема з аналогічним закликом звертались президент Франції Еммануель Макрон та папа Римський Франциск.

"Олімпійське перемир’я - гарна і давня традиція, яка бере початок з античних часів. У 1993 році Генасамблея ООН рекомендувала дотримуватися перемир’я у період, що починається за 7 днів до відкриття і завершується через 7 днів після закриття кожної Олімпіади", - пояснює Telegram-канал.

Україна, своєю чергою, шанує олімпійські традиції й ніколи не розв'язувала з власної ініціативи війни. Водночас Російська Федерація вже не раз вдавалась до збройних конфліктів невдовзі після Олімпійських змагань:

напад на Грузію під час відкриття літніх ігор в Пекіні у 2008-му;

агресія проти України під час зимових ігор в Сочі у 2014-му;

повномасштабне вторгнення невдовзі після завершення зимових ігор у Пекіні у 2022-му.

"Москва і не думала дотримуватися олімпійського перемир’я у 2024 році. Вже декілька тижнів російські війська посилено намагаються прорвати українську оборону, атакують бомбами і ракетами українські міста", - додає SPRAVDI.

Пропозиції щодо перемир'я на час Олімпіади

У квітні Макрон виступив з пропозицією припинити війни у світі на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Керівництво України висловило свою позицію з цього приводу, зазначивши, що для Російської Федерації такі домовленості не матимуть сили. Чиновники вважають, що країна-агресор може скористатися перемир'ям для подальшого інтенсивного захоплення українських територій.