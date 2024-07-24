Почему олимпийское перемирие между Россией и Украиной невозможно: объяснение SPRAVDI

Олимпийское перемирие между Украиной и Россией невозможно из-за циничности и коварства Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SPRAVDI.

Как напоминает SPRAVDI, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию к перемирию на время летней Олимпиады в Париже 26 июля - 11 августа.

В частности с аналогичным призывом обращались президент Франции Эммануэль Макрон и папа Римский Франциск.

"Олимпийское перемирие - хорошая и давняя традиция, которая берет начало с античных времен. В 1993 году Генассамблея ООН рекомендовала соблюдать перемирие в период, который начинается за 7 дней до открытия и завершается через 7 дней после закрытия каждой Олимпиады", - объясняет Telegram-канал.

Украина, в свою очередь, чтит олимпийские традиции и никогда не развязывала по собственной инициативе войны. В то же время Российская Федерация уже не раз прибегала к вооруженным конфликтам вскоре после Олимпийских соревнований:

нападение на Грузию во время открытия летних игр в Пекине в 2008-м;

агрессия против Украины во время зимних игр в Сочи в 2014-м;

полномасштабное вторжение вскоре после завершения зимних игр в Пекине в 2022-м.

"Москва и не думала придерживаться олимпийского перемирия в 2024 году. Уже несколько недель российские войска усиленно пытаются прорвать украинскую оборону, атакуют бомбами и ракетами украинские города", - добавляет SPRAVDI.

Предложения по перемирию на время Олимпиады

В апреле Макрон выступил с предложением прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Руководство Украины выразило свою позицию по этому поводу, отметив, что для Российской Федерации такие договоренности не имеют силы. Чиновники считают, что страна-агрессор может воспользоваться перемирием для дальнейшего интенсивного захвата украинских территорий.