Почему оккупанты сбивают свою военную авиацию? Игнат назвал вероятную причину

То, что российские оккупанты сбивают свои собственные самолеты и вертолеты может объясняться так называемым "дружественным огнем". И такие случаи происходят уже не в первый раз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Есть такое выражение friendly fire ("дружеский огонь"). Не исключено, что летательные аппараты могут попадать под "дружеский огонь" из-за нескоординированности действий", - рассказал Игнат.

По словам спикера, это уже не первые случаи. Кроме того, "в конце концов, во многих войнах такое случается".

"То, что они (оккупанты, - ред.) скулят, то это мы тоже видим, фиксируем. Это еще одно подтверждение. Как говорят у нас в Воздушных силах - это объективный контроль, что враг подтвердил потерю самолета/вертолета от собственного оружия. Это для нас отличная информация", - констатировал Игнат.

РФ сбила собственный вертолеьт Ми-8

Российские паблики вчера сообщили, что оккупанты сбили собственный Мі-8МТВ-5. Экипаж погиб. При этом сами захватчики не скрывают, что "дружественный огонь" уже не редкость и практически стал традицией. Кроме того, как пишут в соцсетях, первую единицу авиации, которую РФ потеряла в войне в Украине тоже сбила их собственная ПВО.

Напомним, в ходе спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске, в частности, были уничтожены девять российских вертолетов.