Чому одноразові газові балони не можна перезаправляти самостійно: роз'яснення ДСНС

"Стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути", - попереджають рятувальники.

До того ж за даними відомства, при перезаряджанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу.

Тому рятувальники просять купувати газові балони лише у ліцензованих точках продажу.

"Перевіряйте сертифікат якості та неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!" - рекомендують в ДСНС.

Як повідомлялося, раніше в ДСНС попереджали, що туристичні пальники та газові балони можуть бути небезпечними для використання. Рятувальники розповіли, як зрозуміти, що вони несправні.

Нагадаємо, раніше у ДСНС зазначили, що українці частіше стали використовувати газові балончики, а ті - частіше почали вибухати у багатоповерхівках. Рятувальники розповіли чому це відбувається.