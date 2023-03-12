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Чому одноразові газові балони не можна перезаправляти самостійно: роз'яснення ДСНС

Фото: ртувальники нагадали правила експлуатації одноразових газових балонів (ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

Одноразові газові балони зручно використовувати та зберігати вдома. Тож подекуди люди перезаправляють їх самостійно, сподіваючись зекономити, однак робити це дуже небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути", - попереджають рятувальники.

До того ж за даними відомства, при перезаряджанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу.

Тому рятувальники просять купувати газові балони лише у ліцензованих точках продажу.

"Перевіряйте сертифікат якості та неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!" - рекомендують в ДСНС.

Як повідомлялося, раніше в ДСНС попереджали, що туристичні пальники та газові балони можуть бути небезпечними для використання. Рятувальники розповіли, як зрозуміти, що вони несправні.

Нагадаємо, раніше у ДСНС зазначили, що українці частіше стали використовувати газові балончики, а ті - частіше почали вибухати у багатоповерхівках. Рятувальники розповіли чому це відбувається.

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ДСНС